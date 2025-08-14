為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化大城鄉親攜鴨、地瓜北上 抗議陸域新設3風機

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，數十位大城鄉親帶著大白鴨、地瓜等當地農特產到場陳情，反對風機設置。（記者羅沛德攝）

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，數十位大城鄉親帶著大白鴨、地瓜等當地農特產到場陳情，反對風機設置。（記者羅沛德攝）

    2025/08/14 15:08

    〔記者吳柏軒／台北報導〕「咱要健康、不要風機！」彰化縣大城鄉居民50多人攜帶當地特產的鴨子、地瓜等驅車北上，齊聚環境部門口，抗議開發單位要在當地濱海新設3座陸域風機，痛批影響農漁產業，甚至有風機鄰近居民僅60多公尺，噪音、共振、眩影衝擊睡眠與精神，也可能影響土地價值，強調不要再「滅農」，將抗爭到底。

    彰化縣環境保護聯盟理事長洪新䒴指出，有人，土地才有希望，但這塊土地20、30年前蓋了六輕，讓居民無法討海，但鄉民韌性強回到陸地養殖蜆，結果後來芳苑漢寶設了20支風機，現已有5支漏油，正在談賠償，繼續開發將造成當地滅村、滅農，不支持再新設3座陸域風機，「海已經沒了，陸地要好好保存」。

    當地東港村長陳駿傑批評，風機對身體的危害不用多說，已經做這麼多了，為何還要再占這麼多土地，讓小孩如何賺錢？今帶著當地居民許多的簽名連署，帶來環境部抗議反對，強調當地不需要這部風機，訴求「我們要健康、不要風機」。

    其他鄉代表、鄰近既有風機的居民等紛紛發言，批評設陸域風機將影響當地養黃金蜆、養鴨子的生計，震動將造成蜆、鴨都長不大，甚至有人離風機僅60公尺、150公尺，老人本身就不好睡，風機一來影響睡眠更嚴重，並認為已有海上風機技術，為何還要再做3支陸域風機？且風機一設，土地更沒價值，子孫後代更不會返鄉，今甚至有老人家更拄枴杖也要坐車北上到環境部，就是要來抗議。

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，數十位大城鄉親帶著大白鴨、地瓜等當地農特產到場陳情，反對風機設置。（記者羅沛德攝）

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，數十位大城鄉親帶著大白鴨、地瓜等當地農特產到場陳情，反對風機設置。（記者羅沛德攝）

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，聽取開發單位及反對風機設置鄉親的意見。（記者羅沛德攝）

    環境部14日下午召開「彰化大城風場陸域風力發電開發計畫」專案小組第3次初審會議，聽取開發單位及反對風機設置鄉親的意見。（記者羅沛德攝）

