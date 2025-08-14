阿里山「櫻王」旁休憩棚架遭樹壓垮 嘉義分署：櫻花樹無恙

休憩平台棚架遭強陣風、倒樹壓垮。（林業署嘉義分署提供）

2025/08/14 15:25

〔記者王善嬿／嘉義報導〕楊柳颱風過境造成嘉義縣阿里山鄉10級以上強陣風，阿里山國家森林遊樂區樹木倒塌嚴重，其中林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站前休憩平台棚架，遭倒樹壓垮，嘉義分署今動員45人災後清理。

因應楊柳颱風，阿里山國家森林遊樂區12日傍晚5點起預警性休園，13日因山區間歇性大雨及強風，園區步道充斥斷枝落葉，樹木傾倒受損嚴重，森林遊樂區今休園清查、災後清理。

請繼續往下閱讀...

林業署嘉義分署副分署長魏郁軒說，此次楊柳颱風造成阿里山鄉10級以上強陣風，人員昨傍晚陸續清查，園區多數設施未受損，然而園區各處都有樹木傾倒、斷枝殘葉阻斷步道，今天上午出動45名人力將倒伏樹木鋸斷後，循序漸進排除步道上倒樹、折斷樹枝。

而受強陣風影響，阿里山工作站前「櫻王」後方休憩平台棚架遭倒樹壓垮。魏郁軒說，今天已派人進場整修，「櫻王」等櫻花樹木安然無恙。

楊柳過境帶來10級以上強陣風，阿里山國家森林遊樂區樹木傾倒嚴重。（林業署嘉義分署提供）

嘉義分署人員昨晚起進行災後清理。（林業署嘉義分署提供）

嘉義分署人員今持續災後清理，希望儘速恢復森林遊樂區環境。（林業署嘉義分署提供）

