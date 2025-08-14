為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    阿里山「櫻王」旁休憩棚架遭樹壓垮 嘉義分署：櫻花樹無恙

    休憩平台棚架遭強陣風、倒樹壓垮。（林業署嘉義分署提供）

    休憩平台棚架遭強陣風、倒樹壓垮。（林業署嘉義分署提供）

    2025/08/14 15:25

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕楊柳颱風過境造成嘉義縣阿里山鄉10級以上強陣風，阿里山國家森林遊樂區樹木倒塌嚴重，其中林業及自然保育署嘉義分署阿里山工作站前休憩平台棚架，遭倒樹壓垮，嘉義分署今動員45人災後清理。

    因應楊柳颱風，阿里山國家森林遊樂區12日傍晚5點起預警性休園，13日因山區間歇性大雨及強風，園區步道充斥斷枝落葉，樹木傾倒受損嚴重，森林遊樂區今休園清查、災後清理。

    林業署嘉義分署副分署長魏郁軒說，此次楊柳颱風造成阿里山鄉10級以上強陣風，人員昨傍晚陸續清查，園區多數設施未受損，然而園區各處都有樹木傾倒、斷枝殘葉阻斷步道，今天上午出動45名人力將倒伏樹木鋸斷後，循序漸進排除步道上倒樹、折斷樹枝。

    而受強陣風影響，阿里山工作站前「櫻王」後方休憩平台棚架遭倒樹壓垮。魏郁軒說，今天已派人進場整修，「櫻王」等櫻花樹木安然無恙。

    楊柳過境帶來10級以上強陣風，阿里山國家森林遊樂區樹木傾倒嚴重。（林業署嘉義分署提供）

    楊柳過境帶來10級以上強陣風，阿里山國家森林遊樂區樹木傾倒嚴重。（林業署嘉義分署提供）

    嘉義分署人員昨晚起進行災後清理。（林業署嘉義分署提供）

    嘉義分署人員昨晚起進行災後清理。（林業署嘉義分署提供）

    嘉義分署人員今持續災後清理，希望儘速恢復森林遊樂區環境。（林業署嘉義分署提供）

    嘉義分署人員今持續災後清理，希望儘速恢復森林遊樂區環境。（林業署嘉義分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播