世界機關王大賽暨台灣賽 新北奪3金4銀3銅等10項大獎

「世界機關王大賽暨台灣賽」8月7日在靜宜大學舉行，新北學生勇奪3金4銀3銅共10項大獎。（新北市教育局提供）

2025/08/14 16:22

〔記者黃子暘／新北報導〕「世界機關王大賽暨台灣賽」8月7日在靜宜大學舉行，新北市教育局長張明文指出，賽事融合科學、科技、工程、藝術與數學（STEAM）的精神，有7國共386支頂尖隊伍同場競技，新北學生勇奪3金4銀3銅共10項大獎，展現厚實科技教育實力與創客培育成果。

張明文表示，比賽分三大類別，其中「積木創客盃」讓年幼的孩子用積木拼搭，在遊戲中學習科學、基本程式設計；「機關整合賽」考驗跨領域創意，參賽者必須巧妙運用風能、水能、太陽能、磁能和化學能等能源在作品中；「機器人任務賽」需運用人工智慧和程式控制，參賽者需在時限內完成一連串任務，考驗速度、精準度與臨場反應。

教育局指出，康橋國際學校奪2金2銀，參賽學生徐若綺在高中組「機關整合賽」獲台灣賽金獎、世界賽銀獎。徐若綺說，「比賽磨練了創意與自律，也學會面對壓力時冷靜應對，這將是我未來的養分」。

大豐國小在「機器人任務賽」基礎組奪金獎及1佳作、「積木創客盃」奪4佳作。教師林君潔認為，比賽最大收穫是孩子們在失敗中學會堅持與應變，這是面對人生的重要能力。

信義國小在「機器人任務賽」基礎組拿下銀獎及1佳作、「積木創客盃」奪1佳作。參賽學生林禹辰分享，儘管比賽中因緊張出現失誤，仍靠團隊合作在49秒完成任務。指導教師蔡明光說，學生面對強敵與突發狀況時，展現穩定操作與靈活應變，累積寶貴比賽經驗。

教育局補充，新北學生今年在全國科展勇奪6件全國第一、49件獲獎，並在「2025IEYI世界青少年發明展」摘3金3銀1銅，展現優秀實力。

