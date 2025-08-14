前董座林進榮遭控倒會吸金逾7億 大都會旅行社撇清關係：營運正常

民眾組成自救會，指控台灣觀光發展協會理事長、品保協會前理事長、大都會旅行社前董事長林進榮成立公司籌組合會，卻倒會吸金。（記者蔡昀容攝）

2025/08/14 15:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣觀光發展協會理事長、品保協會前理事長、大都會旅行社前董事長林進榮，以業界頭銜取得信任，成立全球都會通公司（APE全球通交易所）籌組合會，遭指控惡意倒會，吸金超過7億元。記者致電林進榮電話未接。大都會旅行社澄清，公司營運一切正常，未涉入林進榮的糾紛，林現也未擔任任何職務。

自救會今天聚集大都會旅行社所在大樓門口舉標語抗議。自救會表示，林進榮成立APE全球都會通公司專營標會，並利用業界名聲及社會地位，騙取民眾信任，2022年2月迄今籌組570組合會，每組24名會員。

自救會指控，林進榮兒女、弟弟及4名人頭加入會組大量跟會，累計跟了2748會，卻從未繳錢，並不斷得標，其他會員傻傻持續繳交標金，得標之後遲遲拿不到得標金。

自救會指出，林進榮女兒去年6月辭去APE全球都會通財務長，林進榮去年9月變更大都會旅行社負責人，近期更辦理離婚，把財產、公司改至前妻名下；APE全球都會通今年6月宣布暫停開標，得標者討不到得標金，尚未得標者血本無歸，整間公司人去樓空。

自救會發現，林進榮親友及人頭戶從未繳交會頭費、服務費及標金，林林總總加起來，欠款高達7億元。自救會表示，林進榮以公司營運會務需要成本為由，向入會會員額外收取1萬元服務費，總計1億3600餘萬元，加上前面得標捲走的金額，吸金超過7億元。

自救會成員蔡小姐損失700多萬元。蔡小姐控訴，她繳錢到今年5月底，後來才知林進榮移轉公司；好不容易聯繫上林進榮，林進榮卻推託給胞弟，胞弟向她要求立和解書，卻不允諾何時還錢，也沒有確切金額。另有成員哭訴，看好林進榮當過品保理事長，又是旅行社董事長，還設立公司專營會務，才決定投標。

自救會成員鄭先生表示，名冊約有4、500名受害者，但彼此不一定認識，目前找到97名受害者，累計被詐金額6600萬餘元，受害人數及金額持續增加中，已向警調報案。

大都會旅行社發表聲明，林進榮早已不是董事長，亦非股東，也未擔任任何職務，其在社會上一切商業或非商業活動，旅行社均無涉入，旅行社營運一切正常；與林進榮有糾紛者，請依司法途徑維護自身權益，若以與林進榮糾紛而騷擾或誹謗旅行社，必委請律師提出訴訟以正視聽。

觀光署表示，本週至大都會旅行社業務檢查，旅行社營運狀況未有異常，未查有與都會通交易所有金流往來，林進榮已非大都會旅行社負責人。品保協會公關主委李奇嶽則說，林任理事長年代久遠，卸任後未再擔任協會職務，對其個人事務不清楚。

據了解，台灣觀光發展協會成立於2017年，近期運作似乎停擺，不過業界人士指出，林進榮近期仍有出席觀光相關活動，但氣色確實沒有之前好。記者致電林進榮，林進榮未接

