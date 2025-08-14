台灣好行新塗裝亮相 澎湖空港快線推百元超值套票暢遊菊島

台灣好行新塗裝，以黃白藍三色為主。（澎管處提供）

2025/08/14 15:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推動的台灣好行-澎湖空港快線，將以全新塗裝亮相，並推出超值優惠套票，讓旅客輕鬆玩遍澎湖！為遊客帶來更便捷、更有趣的旅遊體驗。

新車亮相 串聯澎湖海陸空交通網

台灣好行-澎湖空港快線車體外觀新亮相，以黃、白、藍3色漸層融合，象徵澎湖的沙灘與海洋，燈塔、海龜、雙心石滬穿插在3色之中，歡迎旅客來澎湖享受無敵自然美景。空港快線4-9月提供每日上午7時20分至晚上10時、10-3月提供每日上午7時20分至晚上8時整，每40分鐘1班的高頻率服務。

台灣好行-澎湖空港快線，串聯了澎湖機場、馬公港、南海遊客中心、公車總站等重要交通樞紐，實現澎湖陸海空3大運輸系統的無縫連接。同時巴士還提供貼心的行李搬運服務，讓旅客免去搬運行李的煩惱。

為提供更深入的旅遊體驗，澎湖空港快線與澎湖好行3條郵輪式公車（媽宮北環線、媽宮湖西線、媽宮澎南線）聯手推出3款套票！推廣優惠價分別為300元、250元、200元，相當於買澎湖好行路線的1日票券，即贈送1張空港快線1日券，讓旅客省下荷包！（套票使用期限至2026年6月30日止）。

這3款結合澎湖好行的郵輪式公車（媽宮北環線、媽宮湖西線、媽宮澎南線），每條路線皆安排隨車專業導遊，車上座位以預約制為主，3條路線分別前往澎湖白沙、西嶼等景點、湖西農村慢步調的生活風光，或體驗澎南的自然景觀。

台灣好行遍覧澎湖各地風光，二崁古厝景色優美。（澎管處提供）

