為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣好行新塗裝亮相 澎湖空港快線推百元超值套票暢遊菊島

    台灣好行新塗裝，以黃白藍三色為主。（澎管處提供）

    台灣好行新塗裝，以黃白藍三色為主。（澎管處提供）

    2025/08/14 15:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部觀光署澎湖國家風景區管理處推動的台灣好行-澎湖空港快線，將以全新塗裝亮相，並推出超值優惠套票，讓旅客輕鬆玩遍澎湖！為遊客帶來更便捷、更有趣的旅遊體驗。

    新車亮相 串聯澎湖海陸空交通網

    台灣好行-澎湖空港快線車體外觀新亮相，以黃、白、藍3色漸層融合，象徵澎湖的沙灘與海洋，燈塔、海龜、雙心石滬穿插在3色之中，歡迎旅客來澎湖享受無敵自然美景。空港快線4-9月提供每日上午7時20分至晚上10時、10-3月提供每日上午7時20分至晚上8時整，每40分鐘1班的高頻率服務。

    台灣好行-澎湖空港快線，串聯了澎湖機場、馬公港、南海遊客中心、公車總站等重要交通樞紐，實現澎湖陸海空3大運輸系統的無縫連接。同時巴士還提供貼心的行李搬運服務，讓旅客免去搬運行李的煩惱。

    為提供更深入的旅遊體驗，澎湖空港快線與澎湖好行3條郵輪式公車（媽宮北環線、媽宮湖西線、媽宮澎南線）聯手推出3款套票！推廣優惠價分別為300元、250元、200元，相當於買澎湖好行路線的1日票券，即贈送1張空港快線1日券，讓旅客省下荷包！（套票使用期限至2026年6月30日止）。

    這3款結合澎湖好行的郵輪式公車（媽宮北環線、媽宮湖西線、媽宮澎南線），每條路線皆安排隨車專業導遊，車上座位以預約制為主，3條路線分別前往澎湖白沙、西嶼等景點、湖西農村慢步調的生活風光，或體驗澎南的自然景觀。

    台灣好行遍覧澎湖各地風光，二崁古厝景色優美。（澎管處提供）

    台灣好行遍覧澎湖各地風光，二崁古厝景色優美。（澎管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播