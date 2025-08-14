楊柳颱風過境 台電花蓮復電率達97.2％

楊柳颱風侵襲花蓮地區累計造成6473戶停電，主要集中在花蓮南區，台電花蓮區處全力搶修。（台電花蓮區提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風過境，暴風圈侵襲花蓮地區累計造成6473戶停電，主要集中在花蓮南區，台電花蓮區處今指出，共動員133名工程人員、出動工程車26輛、吊臂車7輛全力進行電力修復，截止今日已有6289戶恢復供電，復電率達97.2%，尚有184戶因受道路狀況影響或位處於線路末端致使復電速度較慢。

颱風停電區域主要集中於玉里鎮及富里鄉，台電花蓮區處長陳鈞泰說，台電已加派人力全力加快搶修進度，盡速為停電用戶恢復供電。也提醒民眾，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

楊柳颱風挾帶豐沛雨勢造成多處路樹倒塌壓損電線，部分花蓮僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，若家中發生停電情形，可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站的「颱風停復電資訊」專區。

