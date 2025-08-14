高雄8/16大型徵才 51廠商釋1400職缺、起薪最高近8萬元

高雄大型徵才活動登場，51家廠商釋出1400個職缺。（圖由民眾提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局掌握畢業人才人力，將於8月16日上午9時至12時，在苓雅運動中心舉辦「樂業高雄、幸福融融」大型聯合徵才活動，共計51家知名廠商，提供超過1400個工作機會，包括鴻海精密、華新能源電纜、倫飛電腦、承億酒店、寒軒大飯店、王品餐飲等公司求才，起薪可達4萬5千至7萬9千元，提供許多理想工作機會。

勞工局表示，近年高雄市不斷提升投資環境，吸引多家知名品牌設點進駐，也帶動中小企業蓬勃發展，勞工局持續為勞工朋友及產業提供優質的媒合服務，許多企業紛紛加入所舉辦的徵才活動行列。

共有51家廠商參與徵才，釋出包括儲備幹部、工程師、門市銷售專員、餐飲服務人員、技術員及作業員等多樣職缺，其中工程師、管理師、海外儲備幹部、環安衛人員、藥師、駕駛長、領班、技師、經理等工作起薪可達4.5萬至7.9萬元，讓求職者找到理想的工作機會。

勞工局也在現場免費提供「CPAS職業適性診斷測驗」諮詢服務，透過專業顧問解說，協助求職民眾釐清就業方向，同時設有「就業促進措施」諮詢攤位，協助符合資格求職者運用「55 plus就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等獎助方案，歡迎勞工朋友多加利用。

為祝福投遞履歷的求職者都能順利找到理想的工作，特別規劃「黏住一生的薪福」互動遊戲，希望求職者勇敢投出手中的履歷，順利上工、黏住薪水與幸福，相關活動訊息及職缺內容可至勞工局訓練就業中心網站「徵才活動」專區查詢。

