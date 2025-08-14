台南首辦AI機器人暑期營隊 培育未來科技人才

台南市長黃偉哲（右二）與學生操控機器人交流。（圖由市府提供）

2025/08/14 15:34

〔記者楊金城／台南報導〕AI浪潮來襲，台南市教育局今天（14日）在新營國小首度推出AI機器人暑假營隊，規劃5梯次、依國小至國中分齡設計，每梯次3天的密集課程，結合程式設計，培養學生運算思維與跨域整合能力，市長黃偉哲與學生操控機器人交流心得，氣氛熱絡。

黃偉哲表示，AI、無人機及機器人是未來重點，市府特別舉辦研習營隊邀集學生參與，希望培養他們高度興趣，甚至展現作品，引領孩子朝向未來的國家與國際科技發展。

黃偉哲舉颱風來襲為例，強調過去機器人僅限工業使用，到現在可以跟機器人踢足球、打拳擊，未來跟AI結合更深，將使機器人進展更快，如颱風來了，可利用無人機這種廣義的機器人來協助拉帆布、修建屋頂，不用擔心人力維修或高處施工的危險。

南市教育局長鄭新輝說，暑期AI機器人營隊讓學生在動手實作中培養解決問題、團隊合作、邏輯思維與創新能力的經驗，將成為孩子邁向AI與科技領域的重要基礎，為持續培育科技人才札根。

暑期AI機器人營隊每梯次30人、為期3天，並依國小中低年級、中高年級及國中組分齡規劃課程，內容結合程式設計與機器人任務挑戰，如「安平砲臺」、「媽祖出巡」等機器人遊戲，國小中高年級與國中組則聚焦於「FIRST」國際機器人大賽路徑規劃、程式設計與感測器應用。

台南新營國小首度舉辦AI機器人暑假營隊，培養學生運算思維與跨域整合能力。（圖由市府提供）

