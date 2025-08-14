為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南首辦AI機器人暑期營隊 培育未來科技人才

    台南市長黃偉哲（右二）與學生操控機器人交流。（圖由市府提供）

    台南市長黃偉哲（右二）與學生操控機器人交流。（圖由市府提供）

    2025/08/14 15:34

    〔記者楊金城／台南報導〕AI浪潮來襲，台南市教育局今天（14日）在新營國小首度推出AI機器人暑假營隊，規劃5梯次、依國小至國中分齡設計，每梯次3天的密集課程，結合程式設計，培養學生運算思維與跨域整合能力，市長黃偉哲與學生操控機器人交流心得，氣氛熱絡。

    黃偉哲表示，AI、無人機及機器人是未來重點，市府特別舉辦研習營隊邀集學生參與，希望培養他們高度興趣，甚至展現作品，引領孩子朝向未來的國家與國際科技發展。

    黃偉哲舉颱風來襲為例，強調過去機器人僅限工業使用，到現在可以跟機器人踢足球、打拳擊，未來跟AI結合更深，將使機器人進展更快，如颱風來了，可利用無人機這種廣義的機器人來協助拉帆布、修建屋頂，不用擔心人力維修或高處施工的危險。

    南市教育局長鄭新輝說，暑期AI機器人營隊讓學生在動手實作中培養解決問題、團隊合作、邏輯思維與創新能力的經驗，將成為孩子邁向AI與科技領域的重要基礎，為持續培育科技人才札根。

    暑期AI機器人營隊每梯次30人、為期3天，並依國小中低年級、中高年級及國中組分齡規劃課程，內容結合程式設計與機器人任務挑戰，如「安平砲臺」、「媽祖出巡」等機器人遊戲，國小中高年級與國中組則聚焦於「FIRST」國際機器人大賽路徑規劃、程式設計與感測器應用。

    台南新營國小首度舉辦AI機器人暑假營隊，培養學生運算思維與跨域整合能力。（圖由市府提供）

    台南新營國小首度舉辦AI機器人暑假營隊，培養學生運算思維與跨域整合能力。（圖由市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播