    楊有福賢伉儷捐復康巴士 助力澎湖身障朋友

    楊有福賢伉儷捐贈澎湖縣政府復康巴士，由縣長陳光復代表接受。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/14 15:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕楊有福賢伉儷及其子女秉持家訓「樂善好施」的精神，慷慨捐贈復康巴士給澎湖縣身心障礙者使用。今（14）日在縣府舉行捐贈儀式，縣長陳光復代表全體縣民與身障朋友頒贈感謝狀，表達誠摯的謝意，並期盼這份溫暖的善舉能拋磚引玉，帶動更多社會資源投入、共創溫暖社會。

    陳光復指出，縣府近年持續強化對身障朋友的照顧與支持，從三節慰問金提升至每年1萬1000元，到各項日常照護服務的推動等。其中，復康巴士服務自2008年起由縣府委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理，從開辦初期每年僅344人次使用，成長至目前每年服務超過43000人。

    目前澎湖共有27輛復康巴士投入服務，隨著服務需求日益增加，縣府也持續汰舊換新車輛，提升行動不便者就醫的安全與便利，並減輕家庭經濟的負擔。

    澎湖縣社會處表示，縣府秉持用心、真誠，致力提升身心障礙者復康巴士服務，創造無礙空間幸福城市，竭誠歡迎領有身心障礙證明（肢體障礙并下肢行動不便者）預約使用復康巴士服務；服務費用全免，訂車專線：（06）921-2239。傳真專線：（06）921-1635。

    如民眾因臨時意外或等待鑑定而暫無證明期間仍可經由社工評估取得暫時使用權，評估負責單位：澎湖縣身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心，專線︰（06）927-0901，傳真專線：（06）927-0921。

    澎湖縣長陳光復將模型車，致贈給捐贈者留念。（記者劉禹慶攝）

