高雄吃到飽餐廳稽查結果出爐 5家業者初驗不合格

高雄吃到飽餐廳稽查結果出爐，共有5家業者初驗不合格，要求限期改善。（衛生局提供）

2025/08/14 14:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局針對消費者喜愛、無限量供應多樣化菜色的「吃到飽」餐廳啟動專案稽查，包括衛生標準、產品標示等項目抽檢，共稽查19家業者，初驗有5家業者不符食品良好衛生規範（GHP）、一件飲品未達衛生標準，經限期改善複檢都合格過關。

衛生局表示，此波「吃到飽餐廳稽查專案」7至8月間共執行19件食檢，包括6件即食食品、飲品6件、米麵濕製品3件、牛肉2件、豬肉2件，檢驗結果其中1件飲品初驗，顯示衛生標準不符規定，經限期改善，再次抽驗檢驗結果為合格。

此外，稽查發現有5家業者因部分食材未離地、從業人員未體檢、冷藏冷凍溫度未記錄等項目，不符食品良好衛生規範，經限期改善，複驗皆已合格。

衛生局建議，民眾在挑選餐廳用餐時，應選擇有商譽的餐飲店家，同時提醒食品業者，夏日高溫食品易腐敗，務必確保食品處理過程中的清潔衛生，並加強食材放置貯存及從業人員、作業場所、設施衛生管理，嚴格把關食品製程及品質，遵守《食安法》相關規定，確保食品衛生安全。

衛生局表示，抽驗結果均已陸續更新於食安地圖，民眾若有食品衛生相關問題，可洽食品衛生科（07-7134000）轉食品衛生科）。

