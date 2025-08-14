「台北好行」APP改版上線 1功能彌補Google Maps不足

「台北好行」APP改版上線，首頁整合民眾常用的公車、捷運、台鐵、高鐵、公路客運與YouBike，不用再跳轉和切換頁面。（圖翻攝自「台北好行」APP）

2025/08/14 15:25

〔記者董冠怡／台北報導〕「台北好行」APP改版上線，首頁整合民眾常用的公車、捷運、台鐵、高鐵、公路客運與YouBike，不用再跳轉和切換頁面，就能掌握即時動態資訊，使用者介面更簡潔、訊息公告易於閱讀，還可了解市轄觀光活動，以利安排行程。交通局長謝銘鴻指出，YouBike是台北市不可或缺的大眾運輸工具之一，但在Google Maps上難以查找，需要一直放大，新版APP彌補不足，方便觀光客、不常使用大眾運輸的人。

舊版「台北好行」過往如要查詢台鐵、高鐵或公路客運等資訊，需跳轉至業者官網，地圖上還有大量圖標堆疊、公告資訊分散，讓人眼花撩亂，降低下載使用的意願。

交通局運輸資訊科長張鈞凱說明，新版將前述業者開放資料全都介接至APP，無須跳轉其他網站，使用體驗也不會中斷，此外，運具資訊一併收錄在「週邊動態」，而且每一項運具皆配YouBike資訊，方便查找。旅運規劃方面，雖仍以步行作為行程的最後一哩路，但會顯示YouBike站點，例如搭乘捷運至石牌站，前往北投振華公園，步行十分鐘內可到，也可在周邊站點租車接駁。

使用者介面加入圖層選擇功能、站點過多處採區域群組化方式呈現，局部放大可顯示站點細節、點選圖標了解詳細資訊，跑馬燈公告、推播通知分類清楚，納入現在玩台北（觀傳局活動）訊息，整合串接至首頁（運具選項旁），提高民眾增加遊玩景點的意向。

他表示，從6月底改版後，查詢次數從每個月200多萬次，提升70萬次至300多萬次左右。

記者用iPhone 15 Pro、iOS系統版本18.6快速實測，首頁下方分成選單、週邊動態、復康巴士三個專區，若想查找公告、欲使用運具及旅程規劃，可點選「週邊動態」，更新後的版本好用度提升，不過民眾仍須花點時間適應操作，從使用者感受的角度來說，希望能夠增加圖示說明，更快上手。

「選單」中也可透過系統設定─語系設定改成英文，介面會比中文更為簡潔，不過部分字眼顯示目前還是中文，諸如「歡迎使用台北好行，立即取得您的最佳行動規劃」、「公告、台／高鐵、客運」、「微笑單車資訊，可借、可還」、「現在玩台北、跑馬燈公告、推播通知」等都是中文字，而且也無顯示活動資訊（No Result found, please search other area again.）

