苗栗大鵬風場21部風機推更新計畫 環評補件再審

苗栗縣大鵬風場提出風機更新計畫，環境部專家小組第2次審查，仍要求補件再審，補充環境、生態衝擊，以及居民溝通問題。（記者吳柏軒攝）

2025/08/14 14:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕苗栗縣濱海設有大鵬風場，18年前架設21部陸域風機，如今老舊加上配合能源轉型，開發單位預計啟動風機更新計畫，其中4部拆除、1部維持，其他16部原址拆機再重建新機組，今（14日）送環評專家會議第2次初審，當地居民仍反對部分風機鄰近民宅造成影響，環委點出18年前該案未環評，要求更多環評項目，補件再審。

開發單位、苗栗風力公司表示，大鵬風場21部風機營運至今逾18年，規劃更新改建，採用更先進、運轉效率更佳的風力機組，發電總容量來到48到80MW，規劃14、18、19、20、21號機組不納更新，更新16部，工期約18個月。有針對鄰近噪音振動、眩影等進行調查，針對居民意見持續溝通，生態方面則巡檢鳥類、蝙蝠、石虎等。

但在地居民北上環境部參與會議，但聽到距離民宅最近的21號風機未拆除，非常失望，強調該風機鄰近苗栗知名風景「好望角」，近年許多遊客，造成壓迫，且風機已經吵18年了，過去也曾發生風機葉片掉落事故，要求拆除。

台灣石虎保護協會棲地保育專員陳祺忠表示，大鵬風場執照有30年，可運營到2036年才退役，是當初風機電業執照發放太寬鬆，呼籲就算舊風機不改建，也要儘快拆除，不要讓好事情做一半，又多延役10多年。

海線一家親環保協會理事長陳薈茗表示，協會前身為苑裡反瘋車自救會，直言台灣綠能10多年來很可悲，仍要持續講一樣的事情，點出大鵬風場不更新的14、18、19、20號風機都因為當地信仰活動跟縣府要蓋能源館等政策，決定拆除，但21號風機卻不處理，痛批開發單位，呼籲環評委員傾聽居民真正痛苦的聲音。

經環評委員專家小組閉門會議審查，今決議該案補件再審，要求開發單位補充5部不更新的舊風機應做環境影響評估，更新機組檢核發電效益估算、強化鳥類與蝙蝠撞擊風險並研擬風機降轉機制，施工期的石虎保育措施、規劃土方暫存區、交通衝擊等，並持續強化受影響居民溝通等。

