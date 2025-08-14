嘉義機場航廈老舊、動線混雜 改建規劃地方有異見

立委蔡易餘主張嘉義機場航廈應異地改建。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕交通部民用航空局今天在水上機場候機室進行嘉義機場航廈改建工程內容說明，規劃原地改建。出席的立委蔡易餘提出不同看法，指原地改建仍存在交通動線與軍民混雜等問題，建議改到更適切的地點。交通部長陳世凱表示，尊重地方的意見，將帶回研議。

民用航空局簡報指出，嘉義機場航廈的建築物及設施老舊，A棟為1995年建造，結構須強化，水電管線有待更新；B棟1977年建造，為加強磚造建築物。目前航廈報到大廳、安檢室、內候機室、行李提領區及迎賓大廳空間略顯不足，而且站前交通動線不佳易誤闖，大貴路進入的車輛交雜也容易發生事故。經進行嘉義機場航廈改擴建可行性評估，將斥資4.99億元進行改建，預計2029年底完工。

蔡易餘指出，應把目前的航廈從現場機場的東側改到西側，位置大概在水上塗溝至太保埤麻腳一帶，這裡全是台糖的土地，用地取得較易，離高速公路與高鐵更近，而且旅客搭機動線可與空軍基地錯開。

嘉義縣副縣長劉培東說，以目前航廈改建的規劃，還是沒辦法解決腹地不足的問題，進出依舊不便，若改設在機場西側，軍、民就可以做一個明顯的分野。駐守嘉義基地空軍第四戰術戰鬥機聯隊聯隊長楊全文認為，以基地東面而言，目前行政區域相當狹小，往西邊發展是非常好的選項。

陳世凱表示，看到嘉義航空站與嘉義空軍基地兩個單位共同一個入口，確實比較擠；針對地方的建議會拿回部裡做整體的思考。

