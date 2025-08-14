「臺北美食趣 綠寶呷透透」到環保餐廳用餐 最高可拿千元好禮

台北市環保局為鼓勵觀光客優先選擇「環保餐廳」，推出「臺北美食趣 綠寶呷透透」活動。（台北市環保局提供）

2025/08/14 16:58

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市大稻埕夏日節、水舞嘉年華及國際牛肉麵節等活動連發，環保局為鼓勵觀光客優先選擇「環保餐廳」，今天（14日）公布，即日起到10月31日推出「臺北美食趣 綠寶呷透透」活動，最高可拿逾千元好禮。環保局呼籲民眾踴躍加入「環保集點」會員，累積綠點、兌換好禮，每100點綠點可兌換等值1元商品，包括環保標章產品、環保餐廳、環保旅館折價券、環教設施場所門票等。

環保局說，活動期間到環保餐廳用餐，當天在同一家店家累積消費滿200元，於每月5日前將前一個月發票或收據上傳活動網站，每月前300名即可獲得100元超商電子禮券；若用餐的餐廳為環保集點特約餐廳，還可額外領取加碼獎5000點環保綠點（等值新台幣50元），共計150名，送完為止。此外，加碼再加碼，每月第100名、第200名及第300名幸運兒，還可獲「神秘獎」10萬綠點（等值新台幣1000元）。

環保局說明，台北市目前有659家環保餐廳，環保餐廳以環境友善為理念，提供環保、低碳供餐及用餐環境，不僅不使用免洗餐具及一次性塑膠桌巾，落實源頭減量，也優先選用國產在地食材，降低食物里程，同時推動「惜食點餐」，減少食物浪費，以減少對環境的衝擊，也呼應氣候變遷、食品安全、循環經濟等議題。

