台東釋迦、香蕉損失慘重 復原找嘸工、電鋸搶手

2025/08/14 16:39

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風直撲台東太麻里，市區到知本、太麻里農損嚴重，正值大目釋迦結果期，再過不久就可收成，強風吹襲下只剩滿地套袋落果，甚至許多釋迦樹也折損，荖葉園內黑網硬是被撕開破口，葉片落滿地，香蕉園更慘，有許多香蕉全數倒下，蕉農心血化為烏有。

超過10級的瞬間強陣風造成部分釋迦農損，不少正值中果期的釋迦遭強風吹落，留在枝頭的果實外皮也被磨光或磨黑，甚至有樹木直接連根被吹斷。農民初估，「楊柳」造成的損失至少10萬元以上，目前能做的就是搶收還能便宜賣出的B級果，盼政府能及時啟動補貼，減輕災後衝擊。

位於建農里知本路一段的香蕉園也慘不忍睹，蕉農種植近7千棵香蕉全數傾倒，一棵香蕉樹光種植成本約200元，心血一夕毀於風雨，欲哭無淚。蕉農坦言，復耕成本過高且難以挽救，只能重種，這場風災讓他想起過去「尼伯特」颱風慘況，盼政府能從寬、從速補貼，助農民度過難關。

台東地區以傳統網室栽陪的荖葉園，前年才遭「海葵」颱風重創，斥資30萬全部更換防風網，這次又被中颱「楊柳」全部吹破，網室變成「透天厝」，農民欲哭無淚。荖葉遭強風直接侵襲後，再經烈日直曬會慢慢死亡，下半年沒收入還得籌錢來修復。

農民想找人修復受損設備，偏偏台東目前根本找不到僱工，所有工人手上滿是工作，工期甚至已排到2個月後，不少農人早早就到農具行排隊買電鋸自己動手清理家園；玻璃窗、汽車玻璃等業者都要客戶「把名字留下，有空、有貨再通知」，許多民眾形容，「又像是回到尼伯特風災時，只是程度經微些」。

楊柳颱風直撲台東，正值結果期的大目釋迦套袋掉落、滿地落果。（民眾提供）

