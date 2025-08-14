為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    美濃盜採土石變人工湖！7單位聯合會勘 許智傑要求加重裁罰

    美濃區未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」。（許智傑提供）

    美濃區未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」。（許智傑提供）

    2025/08/14 15:15

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市美濃吉洋未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」，立委許智傑今（14日）與中央及地方7個單位聯合會勘，他強調要遏止盜採歪風，應加重裁罰。

    高雄市美濃區近日爆出違法盜採土石，土地往下深達近25公尺，儼然變成人工湖，加上楊柳颱風過境為高雄帶來可觀雨量，讓原本就受到破壞的土地，因雨水沖刷後變得更為嚴重。

    針對此案，高市經發局已陸續裁罰300萬元。立委許智傑今天與經濟部地礦中心、高市府地政局、工務局、環保局、農業局、經發局、警察局等7個單位跨局處聯合會勘，現場不僅鐵皮掉落水中、土石鬆動下陷，更往內走更是驚見最深處被下挖近25公尺，附近民眾擔心路基也被順勢掏空，有通行危險。

    許智傑強調，盜採情況屢見不鮮，現行都市計畫法、土石材取法對業者（行為人）及地主的裁罰都過輕，根本無法達到嚇阻及遏制效果，他現場要求經濟部盡速通盤檢討，加重裁罰。針對被盜採的現址，他也會持續與經濟部地礦中心密切聯繫，在立法院針對土石採取法的修正草案，盡速推動更加落實完整。

    許智傑說，目前經列管的盜採場域，約15處都在列管當中，然而除了列管及裁罰之外，「可以參考屏東縣、原高雄縣的做法，現況經發現有盜採行為可認定為現行犯處理，當場查扣機具」，防止不肖業者在被舉報或要求改善之後，繼續惡性不改亂挖土方影響環境。

    立委許智傑（中）今天與7單位，聯合會勘美濃盜採土石人工湖。（記者葛祐豪翻攝）

    立委許智傑（中）今天與7單位，聯合會勘美濃盜採土石人工湖。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播