美濃盜採土石變人工湖！7單位聯合會勘 許智傑要求加重裁罰

美濃區未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」。（許智傑提供）

2025/08/14 15:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市美濃吉洋未經許可盜採土石，形成深坑宛如「人工湖」，立委許智傑今（14日）與中央及地方7個單位聯合會勘，他強調要遏止盜採歪風，應加重裁罰。

高雄市美濃區近日爆出違法盜採土石，土地往下深達近25公尺，儼然變成人工湖，加上楊柳颱風過境為高雄帶來可觀雨量，讓原本就受到破壞的土地，因雨水沖刷後變得更為嚴重。

請繼續往下閱讀...

針對此案，高市經發局已陸續裁罰300萬元。立委許智傑今天與經濟部地礦中心、高市府地政局、工務局、環保局、農業局、經發局、警察局等7個單位跨局處聯合會勘，現場不僅鐵皮掉落水中、土石鬆動下陷，更往內走更是驚見最深處被下挖近25公尺，附近民眾擔心路基也被順勢掏空，有通行危險。

許智傑強調，盜採情況屢見不鮮，現行都市計畫法、土石材取法對業者（行為人）及地主的裁罰都過輕，根本無法達到嚇阻及遏制效果，他現場要求經濟部盡速通盤檢討，加重裁罰。針對被盜採的現址，他也會持續與經濟部地礦中心密切聯繫，在立法院針對土石採取法的修正草案，盡速推動更加落實完整。

許智傑說，目前經列管的盜採場域，約15處都在列管當中，然而除了列管及裁罰之外，「可以參考屏東縣、原高雄縣的做法，現況經發現有盜採行為可認定為現行犯處理，當場查扣機具」，防止不肖業者在被舉報或要求改善之後，繼續惡性不改亂挖土方影響環境。

立委許智傑（中）今天與7單位，聯合會勘美濃盜採土石人工湖。（記者葛祐豪翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法