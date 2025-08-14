為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    耗資3000萬研發 新竹通APP今上線試營運

    耗資3000萬研發，由新竹市府開發的新竹通APP今天上線試營運，邀市民下載安裝使用。（記者洪美秀攝）

    耗資3000萬研發，由新竹市府開發的新竹通APP今天上線試營運，邀市民下載安裝使用。（記者洪美秀攝）

    2025/08/14 14:24

    〔記者洪美秀／新竹報導〕耗資3000萬經費及2年多的籌劃，由新竹市政府開發的「新竹通」APP今天上線試營運。代理市長邱臣遠說，新上線的「新竹通」APP涵蓋繳費服務、線上申辦、交通資訊、市政互動、衛生福利及圖書借閱等功能，還有辦戶政業務時除可了解等待人數，也可利用APP優先取號，鼓勵市民及到新竹市旅遊洽公者下載。

    市府編列3000萬以上經費進行開發新竹通APP，整合各局處的APP，可查詢公車與停車資訊、也可線上市政陳情、線上申辦、繳納竹市轄停車費、借閱圖書及了解垃圾車清運即時路況，並結合原先市民卡，只要下載APP，就能掌握新竹市多項重要動態。而在資訊安全方面，「新竹通」平台導入ISMS資訊安全管理制度、權限分級、裝置綁定及多因子驗證等機制，也持續通過ISO 27001資安驗證及MAS App資安標章最高L3等級，保障市民資料安全。

    目前「新竹通」APP依服務項目設有「實聯會員」與「實名會員」兩種模式，民眾利用「手機號碼」或「電子郵件」二擇一驗證通過，即使未登入也可使用基本功能，可依需求選擇是否註冊成為會員，在App Store或手機Play商店搜尋「新竹通」即可下載安裝。試營運期間，也提供新竹市立動物園免費入園、智慧停車柱停車9折優惠、南寮溫水游泳池全票8折優惠、國際風箏節活動贈送限量小風箏及公管中心贈送限量苗木等優惠。

    新竹通APP今天上線試營運。（記者洪美秀攝）

    新竹通APP今天上線試營運。（記者洪美秀攝）

