2025新北耶誕馬拉松接力賽 LINE社群開放揪團組隊一起跑

去年有跑者揹上大型鈴鐺接力信物跑遍耶誕城。（新北市觀光旅遊局提供）

2025/08/14 16:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市冬季最具節慶氛圍的路跑賽事「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」現正熱烈報名中，今年賽事全面升級為「3人一隊接力賽制」，跑步距離更具挑戰性，主辦單位為協助尚未組隊的選手順利參賽，推出「官方LINE社群－揪團組隊一起跑」服務，讓跑者能快速配對，組成夢幻耶誕戰隊。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，「2025年耶誕馬拉松接力賽」為三棒接力賽事，每棒距離分別為8.4公里、5.2公里、11.1公里，讓不同程度的跑者皆能找到適合自己的棒次，體驗團隊合作的成就與歡樂，希望透過跑步連結更多城市角落與人際交流。

楊宗珉說，觀察到許多追友想參加這場具特色的耶誕接力賽，但苦於找不到人數剛好的隊友，希望透過這個LINE社群平台，可以讓每位跑者都能找到適合的夥伴，一起享受耶誕跑步的樂趣與感動，只要加入LINE社群，跑者可在群組中留下基本自我介紹（如所在地、配速、希望參加的棒次等），便能與其他同樣找隊友的選手交流互動，組隊成功後由隊伍代表統一完成報名手續。

觀旅局說，「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」不僅是一場賽事，更是一場充滿節慶氛圍的歡樂盛會。現場將設有特色聖誕裝飾、應景補給、拼接式獎牌與完賽禮包，打造最具儀式感的年度壓軸跑步回憶，更多賽事資訊請密切鎖定新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、旅跑新北Facebook粉絲專頁相關訊息。

今年「耶誕快追！2025新北市耶誕馬拉松接力賽」有滿滿特色物資等你來領取。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市觀旅局呼籲民眾把握最後報名機會來新北歡樂耶誕城一起同樂。（新北市觀光旅遊局提供）

