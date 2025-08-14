為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    還有5處道路災阻 用路人請避開

    台20線149K+110至199K+000（向陽至初來）災阻道路封閉。（圖由公路局提供）

    台20線149K+110至199K+000（向陽至初來）災阻道路封閉。（圖由公路局提供）

    2025/08/14 14:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕楊柳颱風來襲，交通部公路局彙整到昨天（13日）22時預警性封閉路段計有19處；今天巡查結果還有5處道路災阻，其餘皆已開放通行。

    道路災阻5處：

    1、花蓮縣秀林鄉台8線167K+100~184K+500（天祥至太魯閣路段）其中175K+400（靳珩隧道西口）水瀑夾雜落石道路阻斷。

    2、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段），因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石流沖刷淹沒道路3K~5K路段，預計14日17時搶通。

    3、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段） 因邊坡坍方12K+500，其餘路段尚在巡查中，視實際狀況滾動檢討開放時間。

    4、台東縣海端鄉台20線149K+110至199K+000（向陽至初來），台20線155K+100、161K+100、173K+900、177K+700、179K+600、180K+900、181K+500、189K+500（栗園至新武路段）等多處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計14日15時搶通。

    5、南投縣信義鄉台21線120K~144K（同富至塔塔加路段）路樹倒塌。

    公路局表示，將持續守視、發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規劃。

    

    

    台20臨93線便道0K~5K （勤和至復興）路段因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石流沖刷路基及路面，道路阻斷。（圖由公路局提供）

    

    台20臨105線12k+550（禮觀路段）道路阻斷。（圖由公路局提供）

    

