    新北林口藥局違法販售動物用藥 動保處開罰9萬元

    新北市林口區1間藥局涉嫌違法販售動物用藥，市府動物保護防疫處接獲檢舉後前往稽查，查獲動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品貨架，依法開罰9萬元。（圖由新北市動保處提供）

    2025/08/14 14:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區1間藥局涉嫌違法販售動物用藥，市府動物保護防疫處接獲檢舉後前往稽查，查獲動物用藥品「牛壁逃-S」陳列於人用藥品貨架，依法開罰9萬元。動保處長楊淑方表示，販售動物用藥品需取得許可證，且不得於網路上販售，如未經許可擅自販售登記藥品，可處9萬元以上45萬元以下罰鍰；若販賣未經核准的禁藥，依法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

    動保處指出，截至今年6月，共計查獲3件違規案例，銷售管道包括網路社群平台、拍賣網站及實體店面，其中以販售驅蟲藥品最為常見；至於林口一案，儘管藥師具備藥理學知識，但動物與人類用藥有使用差異，若藥局要販售動物用藥，藥師須取得動物藥品管理技術人員資格，並要每2年參加回訓，以維持資格。

    動保處表示，動物用藥品分為「處方藥品」與「非處方藥品」，處方藥品須由執業獸醫師診察動物後，依實際病情開立處方箋，若未經診斷即自行使用處方藥，不僅可能因誤用藥物、劑量錯誤等導致動物病情惡化，甚至延誤就醫黃金時機，提醒飼主切勿輕忽處方藥品使用規定，且若向無照業者購買動物用藥，可能取得來源不明、儲存條件不當或已過期的劣藥。

    動保處呼籲，民眾若發現有違法販售動物用藥品，可立即通報1999市民熱線或動保處聯絡專線02-29596353通報處理，亦可向農業部動植物防疫檢疫署檢舉。

