「聽打十年 一路相伴」盼攜手替聽障者打造友善無歧視的環境

台北市社會局今（14）舉辦「聽打十年 一路相伴」記者會，社會局長姚淑文（右）致詞，一旁也有手語老師以及聽打員即時翻譯並打成文字（記者蔡愷恆攝）

2025/08/14 15:23

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市社會局今（14）舉辦「聽打十年 一路相伴」記者會，邀請參與聽打服務的聽語障者、聽打員以及中華民國聽障人協會等團體，回顧10年來提供聽語障者的手語翻譯與同步聽打服務歷程。社會局長姚淑文致詞時特別將語速放慢，配合聽打員與手語翻譯速度，他期望能夠攜手打造友善、不畏歧視的環境。

姚淑文分享過去在大學端服務經驗，為了讓聽障學生獲得更好的就學經驗，他曾經向老師提倡要做簡報，並正面對學生說話，學生才有辦法看清楚老師嘴型，好好學習。但他發現，有些學生看嘴型依然不夠，需要的是聽打服務，於是徵求班上「快打高手」，幫忙整理筆記並陪同聽打。姚淑文說，從這段過程中，他看見聽障同學的需求與困難，也做了更多倡議，希望這些孩子能夠勇敢出來表達自己的想法。同時，他感謝過去10年來在資訊平權上努力的夥伴。

北市勞動處長陳昆鴻向在場的NGO以及障礙朋友致謝，「感謝你讓我們學習，怎麼讓這個社會更多元友善。」他也強調資訊平權的重要性，並提到聽打服務並不只有障礙者受益，隨著現在社會高齡化，聽力受損的長輩也可以閱讀同步的字幕。陳昆鴻說明，今年勞動部推動的「身心障礙者職場合理調整行政指導」，旨在落實平等無歧視的職場環境，目前北市所有企業已經推行這樣的指導，期待透過大家共同鼓勵，再推廣到全國企業。

活動也邀請服務多年的聽打員，其中一名聽打員趙昌韋自己也是聽語障者，不過在配戴輔具並接受長期復健與受訓後，已經成功獲得聽打員資格。他除了分享自己的心聲與經歷外，也向聽障人協會理事長以及溝通服務方案的窗口說謝謝，「其實我身為一名聽障者，其實一開始聽得沒有這麼好，他們可以把我拒於門外，不過這些年下來，接觸到很多幫助。」他更提到，溝通服務就是將聲音轉為文字，即使只是一句玩笑話，也應該讓聽障者獲得完整「知的權利」。

根據社會局，手語翻譯服務至今，累積服務逾5.7萬小時、服務案件數超過3.5萬件，更提供將近5萬人次的服務。社會局也考量聽語障者多元的溝通需求，自103年啟動聽打服務，致力於協助聽障者於就學、就業、就醫與日常生活中，獲得即時、清晰的語音轉文字支援。10年間，服務觸及全台突破1萬人次，累績服務時數共計9,901小時及2,258件服務案。

