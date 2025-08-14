蘇花4隧道試辦強震警示牌 震度4級即提醒停等

公路局在蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統。（公路局東工分局提供）

2025/08/14 14:11

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年0403花蓮地震後蘇花公路沿途邊坡脆弱，公路局在蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5.0或震度4級以上地震，隧道內的「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起，提醒駕駛可在隧道內停等，避免隧道外有落石，試辦至今啟動10次，效果還不錯，未來預計擴大應用到其他路段的隧道。

公路局東區養護工程分局金岳工務段近日在蘇花路廊的仁水、大清水、崇德及匯德隧道，設置地震資訊告警系統（EIWS），每座隧道南北兩側約100到200公尺前，各設3座強震警示牌，介接中央氣象署地震資訊，一旦發生地震，可即時示警，讓用路人在較安全的隧道內停等，後續將視成效延伸擴大至其他路段，包括蘇花路廊其他隧道，或是台8線中橫公路的隧道。

請繼續往下閱讀...

金岳工務段長張芯瑋說，EIWS啟動的條件是規模5.0、震度4級以上地震，系統建置後，6月試辦至今共啟動10次，本月10日下午2點多曾經啟動，當時接到資訊後，4秒內即啟動亮起，比民眾手機5秒收到國家級警報更快。而不只地震，也有淹水、土石流等警示，可即時接獲訊息，以亮起警示牌搭配廣播方式示警，試辦啟動10次，透過路況監視系統，發現不少用路人會立即停車在隧道內停等，效果不錯。

公路局在蘇花路廊隧道試辦地震資訊告警系統，一旦發生規模5.0或震度4級以上地震，隧道內的「強震發生、隧道停等」警示牌即亮起。（公路局東工分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法