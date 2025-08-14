小白菜一把70元買不下手！ 西螺果菜市場菜價創歷史新高

連續颱風及豪雨，重創蔬菜產區，沒菜可收，菜價飆天價，傳統市場一把小白菜要70元，空心菜60元。（記者黃淑莉攝）

2025/08/14 13:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續颱風、豪雨影響，中南部蔬菜產區受災嚴重，蔬菜復耕不及，菜量少，菜價飆漲，西螺果菜市場昨（13）日平均交易價格每公斤72元，創下歷史新高，小白菜拍賣價每公斤102元，傳統市場一小把要70元，許多家庭主婦詢價後搖頭，買不下手！

雲林二崙、西螺等主要短期葉菜類產區，7月初因丹娜絲颱風受災，復耕期又遇因西南氣流連續豪雨，菜園因暴雨淹水，好不容易復耕的菜腐爛、枯黃，有的全園無菜可收，有的只收2、3成。

西螺果菜市場副理程信彥表示，「沒菜可收」是近來菜價不斷飆漲的主因，西螺果菜市場已連續半個月交易量都只有4、500公噸，幾乎都仰賴高山高麗菜及進口菜。

短期葉菜類沒菜可收，數量少價格飆漲，昨天西螺果菜市場批發價，小白菜每公斤102元、莧菜130元、青江白菜98元、油菜98元、空心菜80元。高麗菜因需求量增，價格也從上週每公斤36元漲至52元。

傳統市場菜攤上葉菜類樣式少，小白菜一小把70元、空心菜50元，許多家庭主婦問價後買不下手，改挑豆芽菜、菇類，另高麗菜市售平地一斤漲至5、60元，高山一斤80多元，一顆秤起來要1、200元。

程信彥指出，目前菜價太高，一般民眾買不下手，中間商買的不多，天氣平順的話雲林蔬菜產區預估9月才能恢復正常供應量。

菜價飆漲，「菜王」高麗菜也漲價，傳統市場一顆要上百元。（記者黃淑莉攝）

