    首頁　>　生活

    歸仁釋迦產量剩3成價格略漲 釋迦節助行銷

    歸仁釋迦受到氣候及颱風影響，產量僅剩2～3成。（記者劉婉君攝）

    2025/08/14 14:07

    〔記者劉婉君／台南報導〕受到年初的氣候及丹娜絲颱風影響，台南歸仁釋迦產量驟減，僅剩2～3成，價格則較去年上漲約2成。釋迦節產業文化活動將於16日在歸仁文化中心登場，協助農友行銷，現場還有體驗活動及釋迦義式冰淇淋、在地農特產品試吃與限時特賣。

    歸區農會理事長楊宗禮表示，歸仁釋迦主要以禮盒方式出售，由於氣候影響，產量銳減，往年1斤約8、90元，今年1斤100元左右。

    歸仁釋迦產銷班第4班班長黃宏達指出，年初氣候太冷又下雨，釋迦授粉不佳，著果率也不好，人工授粉時間比往年多1倍，後期天氣又太熱，加上颱風導致落果及受損，不僅產量大減，果實也比較小，他曾2度獲得釋迦王比賽冠軍，獲獎的果實1顆就重達2斤，今年只要1.5公斤重就算大顆了。由於釋迦必須剪枝、噴藥、人工授粉等，照顧起來很辛苦，許多年輕人接手栽種的意願也不高。

    今年適逢歸仁區農會成立100週年，農會總幹事翁淑雲表示，為了提升釋迦品質與市場信任度，農會配合農糧署的「溯源農糧產品」政策，導入可追溯制度，消費者購買歸仁釋迦，只要掃描QR Code，就可以查詢產品來源及生產者姓名、栽培方式等，提升食品安全保障，也強化品牌價值。

    釋迦節當天除了有釋迦、蜂蜜等農產品展售，還有祈福稻穗DIY體驗、特色釋迦義式冰淇淋試吃、釋迦鐵馬行、在地農特產品整點試吃與限時特賣等。

    歸仁釋迦產銷班第4班班長黃宏達表示，受到氣候異常及颱風影響，今年釋迦產量銳減，果實也比往年小。（記者劉婉君攝）

    台南歸仁釋迦節將於16日在歸仁文化中心登場。（記者劉婉君攝）

