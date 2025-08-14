台鐵車廂驚傳「猛禽誤闖」 基隆人驚呼：從沒這麼近距離看過老鷹......

有基隆民眾今（14）日上午搭乘台鐵外出，列車行經百福站附近時，忽然有一隻老鷹誤闖車廂，事後被車長與乘客合力捕獲。（社群平台Threads網友「raymond19980307」授權提供，本報合成）

2025/08/14 15:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日上午有基隆民眾搭乘台鐵外出，列車行經百福站附近時，忽然有一隻活生生的老鷹飛衝進車廂內，還疑似速度太快撞上鐵桿，嚇得蜷縮在角落不動，引起車上乘客熱議。目睹民眾透露，事後台鐵車長與其他乘客一起合力捕獲這隻老鷹，並由站務人員將牠帶下車，結束這場意外騷動。

據了解，一名住在基隆的網友今日上午8點多，在社群平台Threads分享一段影片，只見一隻深褐色的老鷹，一臉緊戒地蜷縮在台鐵車廂的角落，多數車上乘客立即起身與牠保持距離。緊接著，一名乘客將袋子借給車長，之後車長小心翼翼接近這隻老鷹，隔著袋子輕輕握住牠的翅膀與雙腳，然後再將牠轉交給台鐵站務人員下車。

影片除拍攝到捕獲畫面，還錄到車長請站務人員將老鷹送往動保協會進行安置的對話；但疑似當事站務人員的網友，留言透露檢查老鷹沒受傷後，已將牠放生。原PO指出，「基隆人都從沒這麼近距離過看過老鷹」，也坦言他原以為是車上乘客的寵物鳥跑出來，沒想竟是野生老鷹誤闖，「希望牠早點恢復體力，回到自己的天空。」

影片曝光後，引起許多鳥類愛好者關注，並從這隻老鷹的外型推測其品種。有人指出，牠是台灣可以合法飼養的外來種「哈里斯鷹（又名：栗翅鷹）」，不可隨便野放；也有人認為，牠是台灣原生種、屬於二級保育類的野生猛禽「東方蜂鷹」，同時提醒大眾保育類生物千萬不可以擅自捕抓回家飼養。

其他網友則表示，「不能讓牠補票嗎？」、「活逮現代恐龍現場」、「那女車長很勇！給讚」、「謝謝乘客和台鐵人員的友善對待」、「某副站長：我要對你解除運送契約」、「老鷹：第一次逃票被逮，有點緊張」、「台鐵人員應該沒有想過自己上班還要抓老鷹」、「牠在抗議被強制驅離欸，看起來就是上車沒買票的案例」。

車長捕獲老鷹後，將牠轉交給台鐵站務人員下車。（社群平台Threads網友「raymond19980307」授權提供，本報合成）

