    生活

    楊柳颱風導致釋迦、梨子、蘋果受損 7月迄今全台農損破38億

    楊柳颱風主要受災的水果除高接梨與蘋果外，主要影響的是台東的大目釋迦。（資料照）

    2025/08/14 13:41

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳已遠離台灣，農業部彙整各縣市查報資料，截至今（14日）上午11時，國內農損金額約1437萬元，主要受損的是梨子、蘋果等，而從7月丹娜絲風災與連續豪雨，迄今累積農損已超過38億元。

    7月迄今接連颱風、豪雨，昨天又遇中颱楊柳，幸好從登陸到離開不到6小時，農業部統計顯示，目前楊柳風災導致國內的農業損失約1437萬元，主要是在台中的高接梨與蘋果，各受損金額約 1275.4萬元、161.7萬元，而從7月迄今各風災與連續降雨，全台農損則已超過38億元，其中以台南受損最嚴重，累計達14.7億元。

    下週就要進入農曆7月，是我國傳統舉行普渡祭儀的時節，對於祭祀所需要的水果等，農糧署組長范國慶表示，楊柳主要受災的水果除已接近採收晚期的高接梨與即將陸續收成的蘋果等外，主要影響的是台東的大目釋迦，有出現部分落果，實際災損情況還在勘災統計。

    范國慶進一步指出，南部這次受楊柳風災影響較小，牛奶鳳梨、芭樂、香蕉等則未受影響，不過之前雲嘉南地區受丹娜絲風災影響，平地柑橘類等水果有受損，但總體而言，目前國產水果的供應量與價格都還算穩定。

