楊柳狂掃「陳樹菊圖書館」開天窗 數噸重鐵皮車棚被吹回原位

被吹到翻了180度的鐵皮棚架又被強風翻回。（記者劉人瑋攝）

2025/08/14 15:14

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市仁愛國小亦是「愛心菜販」陳樹菊母校，校園中有座以其善款興建、並以陳樹菊命名的圖書館，因學校靠近海邊，昨天屋頂被楊柳颱風掀破一塊、強制開天窗，書本多泡湯，因風力強勁，甚至還將戶外鐵皮車棚吹翻後又再吹回來，雖然「該回來的還是會回來」看得大家嘖嘖稱奇，但聽到要花25萬重修，校方和家長會臉都綠了。

數噸重的鐵皮棚架被強風掀翻，當家長和校方正因大自然破壞力而驚恐時，棚架又被吹回原位，只是有點散架，但大體外型，特別是所處位置和原先模樣相同，家長們說「失去的都回來了」。只是依照一般請款流程，家長們評估可能需要半年才會資金到位，而且維修工一報價25萬亦非小數目，如今可能會先籌錢壂補，再待公部門資金後續到帳。

請繼續往下閱讀...

另外，學校建物也好不到哪，教室數十塊玻璃全破，一樓鐵捲門被強風吹破後，今天也在微風中搖曳，「陳樹菊圖書館」屋頂像是被「挖破」大洞、雨水傾瀉而下，架上「哈利波特 火盃的考驗」受不了楊柳雨水考驗，教職員紛紛將其抱起堆疊、準備丟掉，迄今為止圖書損失仍難以統計；老師們說，至少2樓的學生娛樂室沒受害，小朋友也不會因為表現良好得不到獎勵。

圖書館開天窗。（記者劉人瑋攝）

圖書館開天窗。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法