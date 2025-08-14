台南4區登革熱拉警報 200人生力軍清除近9千積水容器

勞動部挹注南市約200名人力，協助巡檢孳清，避免病媒蚊傳播。（南市登防中心提供）

2025/08/14 13:27

〔記者蔡文居／台南報導〕近來接連颱風及豪雨，造成台南市部分區域積水成災，雨後轉變為高溫炎熱氣候，最適合病媒蚊生長。根據南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第32週平均陽性率24.14%，以仁德區、安平區、歸仁區、安南區蚊媒指數偏高，不容輕忽。為協助南市防治登革熱，勞動部挹注南市約200名人力，派駐到各衛生所，協助巡檢孳清，避免病媒蚊傳播。

南市登革熱防治中心表示，南市仁德區、安平區、歸仁區、安南區蚊媒指數較高，有42個里陽性率超過40%，持續動員防疫志工加強社區環境巡檢孳清，市府防疫團隊加強對高卵粒風險區/里進行複查作業。

請繼續往下閱讀...

登防中心表示，勞動部挹注南市約200名風災後登革熱衛教防治臨時人力，派駐到衛生所，已於8月起正式上工，採2人一組，穿梭於各區高卵粒及高風險里別進行登革熱防治、家戶衛教宣導及協助社區裡清除積水容器及孳生源，迄今已倒除8863個積水容器和清除319個孳生病媒蚊陽性容器，避免病媒蚊傳播風險，與民眾一起維護社區環境安全。

登防中心呼籲市民朋友，於雨後1週內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，防範病媒蚊傳染病於社區擴散。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法