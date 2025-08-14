為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南4區登革熱拉警報 200人生力軍清除近9千積水容器

    勞動部挹注南市約200名人力，協助巡檢孳清，避免病媒蚊傳播。（南市登防中心提供）

    勞動部挹注南市約200名人力，協助巡檢孳清，避免病媒蚊傳播。（南市登防中心提供）

    2025/08/14 13:27

    〔記者蔡文居／台南報導〕近來接連颱風及豪雨，造成台南市部分區域積水成災，雨後轉變為高溫炎熱氣候，最適合病媒蚊生長。根據南市病媒蚊誘卵桶監測結果，第32週平均陽性率24.14%，以仁德區、安平區、歸仁區、安南區蚊媒指數偏高，不容輕忽。為協助南市防治登革熱，勞動部挹注南市約200名人力，派駐到各衛生所，協助巡檢孳清，避免病媒蚊傳播。

    南市登革熱防治中心表示，南市仁德區、安平區、歸仁區、安南區蚊媒指數較高，有42個里陽性率超過40%，持續動員防疫志工加強社區環境巡檢孳清，市府防疫團隊加強對高卵粒風險區/里進行複查作業。

    登防中心表示，勞動部挹注南市約200名風災後登革熱衛教防治臨時人力，派駐到衛生所，已於8月起正式上工，採2人一組，穿梭於各區高卵粒及高風險里別進行登革熱防治、家戶衛教宣導及協助社區裡清除積水容器及孳生源，迄今已倒除8863個積水容器和清除319個孳生病媒蚊陽性容器，避免病媒蚊傳播風險，與民眾一起維護社區環境安全。

    登防中心呼籲市民朋友，於雨後1週內應立即進行居家戶內外巡檢，落實「巡、倒、清、刷」4步驟，防範病媒蚊傳染病於社區擴散。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播