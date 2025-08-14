為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳飆速華南暴雨！昨午後登陸台東 現已攻進廣東湖南交界

    楊柳颱風持續飆速前進，今下午1點已經在廣東、湖南、江西交界內陸，持續為當地帶來狂風暴雨。（圖擷自日本氣象廳）

    2025/08/14 13:56

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續飆速前進，昨（13日）下午1點登陸台東大麻里，24小時後已經在廣東、湖南、江西交界內陸，持續為當地帶來狂風暴雨。

    根據中國中央氣象台觀測顯示，楊柳颱風今（14日）下午1點的中心位置在北緯24.6度、東經113.8度，也就是在廣東省韶關市境內，以每小時30至35公里的速度向西北方快速移動。

    楊柳颱風持續飆速，昨下午1點登陸台東大麻里後，僅花3個小時就從台南七股出海，穿越台灣海峽，於今午夜0時30分登陸福建漳州，成為今年登陸中國的最強颱風，楊柳一路向西深入中國內陸，目前已經來到廣東、湖南、江西交界；預估明（15日）晚上就能衝進四川盆地了。

    儘管楊柳強度減弱，在深入中國內陸過程中，一路給廣東、江西、湖南、廣西、貴州帶來明顯風雨，福建福建沿海的陣風風力也達到8級以上，多條鐵路停駛，廣東發布暴雨預警，多條高速公路全線封閉。

    預估楊柳減弱後殘餘環流在進入廣西後移動速度將減慢，給廣西北部、湖南南部等地帶來的降雨時間相對較長、累積雨量大，恐釀山洪爆發等災害。

