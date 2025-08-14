為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鹽水古鎮走讀結合AI創作 打造藝術與科技新體驗

    藝起綻放美麗樹人，樹人國小藍晒小夜燈成果。（南市教育局提供）

    藝起綻放美麗樹人，樹人國小藍晒小夜燈成果。（南市教育局提供）

    2025/08/14 12:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025南市兒童藝術教育節推出「藝起玩」、「藝起賞」、「藝起學」、「藝起武」、「藝起SHOW」五大系列活動，其中「藝起學」親子夏令營，今年以全新創意規劃3大主題、12場課程，涵蓋音樂、動畫、美術設計等領域，一推出即引發熱烈迴響。

    「藝起學」課程包括「藝起手作」、「藝起設計」、「藝起探索」，主打親子共同參與，透過玩中學習藝術本質。像「藝起探索—音樂與影像的織疊共舞」，由南市藝術輔導團研發，帶領親子走讀鹽水古鎮，實境拍攝並結合音樂AI工具創作數位作品，將在地故事轉化為影像與聲音的藝術表現。

    後壁國小陳同學分享說，自己負責配音的部分，然後請爸爸幫忙對照腳本內容，感覺自己真的小主播一樣，再搭配角色動畫，效果出乎意料，最後一起進行各組作品成果發表，認識鹽水美食、人文地景、蜂炮歷史故事等不同主題，很棒的營隊體驗！

    今年課程內容多元，包括手作系列的「植藝-拈花惹草」、「多肉世界」、「神奇的無字天書—摩洛哥燃畫」、「親子蝶谷巴特」、「親子羊毛氈」；設計系列的「動物音樂派對」、「愛的小屋」、「小袋子勾出大視界」；探索系列的「藝添樂智」、「藝起綻放·美力樹人」、「藝想鹽水~音樂與影像的織疊共舞」，讓孩子在創作與遊戲中累積藝術力，為暑假增添難忘回憶。

    「植藝課．拈花惹草」開元國小場次營隊，大人小孩玩得開心。（南市教育局提供）

    「植藝課．拈花惹草」開元國小場次營隊，大人小孩玩得開心。（南市教育局提供）

    「藝想鹽水．音樂與影像交織共舞」月津國小場夏令營，親子同樂。（南市教育局提供）

    「藝想鹽水．音樂與影像交織共舞」月津國小場夏令營，親子同樂。（南市教育局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播