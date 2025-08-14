鹽水古鎮走讀結合AI創作 打造藝術與科技新體驗

藝起綻放美麗樹人，樹人國小藍晒小夜燈成果。（南市教育局提供）

2025/08/14 12:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025南市兒童藝術教育節推出「藝起玩」、「藝起賞」、「藝起學」、「藝起武」、「藝起SHOW」五大系列活動，其中「藝起學」親子夏令營，今年以全新創意規劃3大主題、12場課程，涵蓋音樂、動畫、美術設計等領域，一推出即引發熱烈迴響。

「藝起學」課程包括「藝起手作」、「藝起設計」、「藝起探索」，主打親子共同參與，透過玩中學習藝術本質。像「藝起探索—音樂與影像的織疊共舞」，由南市藝術輔導團研發，帶領親子走讀鹽水古鎮，實境拍攝並結合音樂AI工具創作數位作品，將在地故事轉化為影像與聲音的藝術表現。

後壁國小陳同學分享說，自己負責配音的部分，然後請爸爸幫忙對照腳本內容，感覺自己真的小主播一樣，再搭配角色動畫，效果出乎意料，最後一起進行各組作品成果發表，認識鹽水美食、人文地景、蜂炮歷史故事等不同主題，很棒的營隊體驗！

今年課程內容多元，包括手作系列的「植藝-拈花惹草」、「多肉世界」、「神奇的無字天書—摩洛哥燃畫」、「親子蝶谷巴特」、「親子羊毛氈」；設計系列的「動物音樂派對」、「愛的小屋」、「小袋子勾出大視界」；探索系列的「藝添樂智」、「藝起綻放·美力樹人」、「藝想鹽水~音樂與影像的織疊共舞」，讓孩子在創作與遊戲中累積藝術力，為暑假增添難忘回憶。

「植藝課．拈花惹草」開元國小場次營隊，大人小孩玩得開心。（南市教育局提供）

「藝想鹽水．音樂與影像交織共舞」月津國小場夏令營，親子同樂。（南市教育局提供）

