為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獎學金翻20倍搶才 宜蘭大學分發滿招

    宜蘭大學今年祭出最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元學雜費，獎金暴增20倍，成功奏效搶到優秀學子，相繼在四技聯合登記分發、分發入學滿招，達到「雙零缺額」紀錄。（宜蘭大學提供）

    宜蘭大學今年祭出最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元學雜費，獎金暴增20倍，成功奏效搶到優秀學子，相繼在四技聯合登記分發、分發入學滿招，達到「雙零缺額」紀錄。（宜蘭大學提供）

    2025/08/14 13:09

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立宜蘭大學今年祭出最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元學雜費，獎金暴增20倍，成功搶到優秀學子，相繼在四技聯合登記分發、分發入學管道中滿招，達到「雙零缺額」紀錄；其中最新分發入學部分，15學系、225個名額全數額滿。

    宜大今年祭出高額獎學金，吸引優秀高中生就讀，包含特殊選才、繁星推薦、申請入學、四技甄選、四技聯登、分發入學等各入學管道，截至目前共計75人獲獎，頒發獎學金總額高達464萬元。

    今年招生在高獎學金誘因下，成功擄獲學子芳心，8月7日四技聯合登記分發足額錄取、達成零缺額後，8月13日放榜的分發入學管道中，全校15個學系225名招生名額也全數額滿。

    宜大表示，宜大已獲准於115學年度新設工學院智慧永續工程博士班，並積極籌設116學年度的學士後獸醫學系及電資學院人工智慧博士班；教務長陳懷恩也在8月正式當選 TOCEC（台灣開放式課程暨教育聯盟）監事長，未來將持續推動全國高教體系的數位學習與開放教育合作，深化跨校、跨領域的教學資源整合。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播