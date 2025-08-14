獎學金翻20倍搶才 宜蘭大學分發滿招

宜蘭大學今年祭出最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元學雜費，獎金暴增20倍，成功奏效搶到優秀學子，相繼在四技聯合登記分發、分發入學滿招，達到「雙零缺額」紀錄。（宜蘭大學提供）

2025/08/14 13:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國立宜蘭大學今年祭出最高可申請200萬元獎學金，比起往年減免2學年最高10萬元學雜費，獎金暴增20倍，成功搶到優秀學子，相繼在四技聯合登記分發、分發入學管道中滿招，達到「雙零缺額」紀錄；其中最新分發入學部分，15學系、225個名額全數額滿。

宜大今年祭出高額獎學金，吸引優秀高中生就讀，包含特殊選才、繁星推薦、申請入學、四技甄選、四技聯登、分發入學等各入學管道，截至目前共計75人獲獎，頒發獎學金總額高達464萬元。

今年招生在高獎學金誘因下，成功擄獲學子芳心，8月7日四技聯合登記分發足額錄取、達成零缺額後，8月13日放榜的分發入學管道中，全校15個學系225名招生名額也全數額滿。

宜大表示，宜大已獲准於115學年度新設工學院智慧永續工程博士班，並積極籌設116學年度的學士後獸醫學系及電資學院人工智慧博士班；教務長陳懷恩也在8月正式當選 TOCEC（台灣開放式課程暨教育聯盟）監事長，未來將持續推動全國高教體系的數位學習與開放教育合作，深化跨校、跨領域的教學資源整合。

