藍委批少子化危機加劇 邱泰源：拚年底成立專責單位

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣少子化問題持續，國民黨立委王育敏今（14）日在立法院指出，今年新生兒人數恐跌破13萬，且至今沒有止跌跡象，「南韓都止跌了，台灣完全沒有」她痛批政府力道不足、缺乏統籌規劃，衛福部先前表態研議設置專責單位，「但到現在毫無進度」。對此衛福部長邱泰源回應，正在盤點組織和人力，希望今年底能成立兒少專責單位。

王育敏直言，和新加坡、南韓相比，台灣政策力度差很大。新加坡第三胎獎勵一胎就有40萬元，南韓則在婚育住宅政策上給予大幅優惠，「台灣不只金額差很遠，配套也不足」。她認為，少子化問題需要跨部會整合，但總統賴清德和行政院長卓榮泰都不夠重視，沒有專責單位、專人負責，問題才會一年比一年嚴重。

邱泰源回應，行政院很重視少子化，也參考國際經驗推動四大策略，但成立專責單位還需要克服組織和人事調整，「會盡力在年底完成」。王育敏則當場要求他「說到做到」，並提醒，「部長現在握有行政資源，應該全力爭取」。

王育敏質詢時也提到，部長日前以「多辦聯誼」回應少子化因應，引發外界批評，「解決少子化的關鍵，是靠聯誼嗎？」邱泰源解釋，當時受訪有提到四大策略，減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力以及提高婚育意願四大方向下手，盼多管齊下改善人口結構，最後才順便提到六師聯誼會，並不是把聯誼當成主要解方，「說靠聯誼解決少子化，是倒果為因」。

