為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藍委批少子化危機加劇 邱泰源：拚年底成立專責單位

    衛福部長邱泰源（左）出席立法院社會福利及衛生環境委員會。（記者陳志曲攝）

    衛福部長邱泰源（左）出席立法院社會福利及衛生環境委員會。（記者陳志曲攝）

    2025/08/14 13:18

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣少子化問題持續，國民黨立委王育敏今（14）日在立法院指出，今年新生兒人數恐跌破13萬，且至今沒有止跌跡象，「南韓都止跌了，台灣完全沒有」她痛批政府力道不足、缺乏統籌規劃，衛福部先前表態研議設置專責單位，「但到現在毫無進度」。對此衛福部長邱泰源回應，正在盤點組織和人力，希望今年底能成立兒少專責單位。

    王育敏直言，和新加坡、南韓相比，台灣政策力度差很大。新加坡第三胎獎勵一胎就有40萬元，南韓則在婚育住宅政策上給予大幅優惠，「台灣不只金額差很遠，配套也不足」。她認為，少子化問題需要跨部會整合，但總統賴清德和行政院長卓榮泰都不夠重視，沒有專責單位、專人負責，問題才會一年比一年嚴重。

    邱泰源回應，行政院很重視少子化，也參考國際經驗推動四大策略，但成立專責單位還需要克服組織和人事調整，「會盡力在年底完成」。王育敏則當場要求他「說到做到」，並提醒，「部長現在握有行政資源，應該全力爭取」。

    王育敏質詢時也提到，部長日前以「多辦聯誼」回應少子化因應，引發外界批評，「解決少子化的關鍵，是靠聯誼嗎？」邱泰源解釋，當時受訪有提到四大策略，減少育兒負擔、增進母嬰健康、跨部會協力以及提高婚育意願四大方向下手，盼多管齊下改善人口結構，最後才順便提到六師聯誼會，並不是把聯誼當成主要解方，「說靠聯誼解決少子化，是倒果為因」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播