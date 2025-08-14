淡水漁人碼頭600秒煙火8/17登場 漁業處推薦絕佳煙火觀賞點

新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

2025/08/14 12:36

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場。市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，煙火以「碼頭印象」為主題，12吋高空煙火彈將照亮淡水漁人碼頭夜空，長達600秒的煙火表演呼應碼頭與海洋的意象，情人橋、觀海廣場、八里觀海長堤賞鳥區都是觀賞煙火的推薦地點。

簡明雄指出，17日煙火以「碼頭印象」為主題，整場煙火表演分為三個章節，主色調以「淡水藍」搭配淺檸檬黃，營造清新海港風情，並大量運用霞草型與時雨型煙火模擬海浪拍擊與水光流動，再以藍色弧線煙火展現浪花律動。音樂表演部分，簡明雄介紹，這次「仲夏微醺之夜」以輕電音為主軸，邀請DJ劉丞、歌手黃烱銘、「張菡與朱全」雙人組接力演出，遊客可邊享受現場Live演唱，邊漫步美食市集，品嚐精選飲品、美酒與美食。

請繼續往下閱讀...

漁業處補充，漁人碼頭高空煙火秀視野遼闊，淡水河左右岸皆可欣賞，右岸可前往漁人碼頭港區內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場，油車口木棧道延伸至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點；左岸部分，八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及北堤沙灘等地也是觀賞煙火熱點。

簡明雄說，活動當日，公車、捷運、輕軌都將加開班次，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往；自駕部分，當日漁人碼頭停車場上午10點後進場一律收費，小客車90元一次，並取消半小時免費優惠，停車場客滿將開放港區外圍部分道路路邊停車（不含紅線區域）。

此外，漁業處表示，活動會場周邊下午4點至晚間10點將進行交通管制，如民眾無法到場欣賞，也可透過「新北旅客YouTube」漁人碼頭直播平台觀賞煙火秀。

新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法