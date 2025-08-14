為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    淡水漁人碼頭600秒煙火8/17登場 漁業處推薦絕佳煙火觀賞點

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    2025/08/14 12:36

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場。市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄表示，煙火以「碼頭印象」為主題，12吋高空煙火彈將照亮淡水漁人碼頭夜空，長達600秒的煙火表演呼應碼頭與海洋的意象，情人橋、觀海廣場、八里觀海長堤賞鳥區都是觀賞煙火的推薦地點。

    簡明雄指出，17日煙火以「碼頭印象」為主題，整場煙火表演分為三個章節，主色調以「淡水藍」搭配淺檸檬黃，營造清新海港風情，並大量運用霞草型與時雨型煙火模擬海浪拍擊與水光流動，再以藍色弧線煙火展現浪花律動。音樂表演部分，簡明雄介紹，這次「仲夏微醺之夜」以輕電音為主軸，邀請DJ劉丞、歌手黃烱銘、「張菡與朱全」雙人組接力演出，遊客可邊享受現場Live演唱，邊漫步美食市集，品嚐精選飲品、美酒與美食。

    漁業處補充，漁人碼頭高空煙火秀視野遼闊，淡水河左右岸皆可欣賞，右岸可前往漁人碼頭港區內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場，油車口木棧道延伸至淡水第一漁港也是不錯的觀賞點；左岸部分，八里觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園及北堤沙灘等地也是觀賞煙火熱點。

    簡明雄說，活動當日，公車、捷運、輕軌都將加開班次，可從捷運紅樹林站轉乘輕軌往漁人碼頭，或從捷運淡水站轉搭紅26公車前往；自駕部分，當日漁人碼頭停車場上午10點後進場一律收費，小客車90元一次，並取消半小時免費優惠，停車場客滿將開放港區外圍部分道路路邊停車（不含紅線區域）。

    此外，漁業處表示，活動會場周邊下午4點至晚間10點將進行交通管制，如民眾無法到場欣賞，也可透過「新北旅客YouTube」漁人碼頭直播平台觀賞煙火秀。

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    新北市今年度「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」第二場煙火秀，將於8月17日晚上8點登場，漁業處推薦絕佳煙火觀賞點。（新北市漁業處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播