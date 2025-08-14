為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖減災工程 納丹娜絲特別條例附帶決議

    馬太鞍溪堰塞湖今天上午7點的CCTV監測影像，天然壩體尚未發生變化。（圖由林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖今天上午7點的CCTV監測影像，天然壩體尚未發生變化。（圖由林保署提供）

    2025/08/14 13:52

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕立院昨朝野協商通過「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例草案」，雖然花蓮不是丹娜絲颱風受災區，這次因馬太鞍溪上游堰塞湖，立委傅崐萁提附帶決議，要求政府將堰塞湖減災工程以附帶決議方式納入丹娜絲颱風重建特別條例，獲得各黨立委支持。傅崐萁說，預計本週五院會將完成三讀。

    楊柳颱風過境，林業保育署花蓮分署估算，因堰塞湖集水區累積雨量約150毫米，推估今日萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖水位高程為1083公尺，蓄水量3470萬立方公尺，等於總容納量6800萬立方公尺的40%，湖面水位距離壩頂溢流口高程1140公尺，約有57公尺，已比前2天上升約20多公尺，水位仍在安全範圍。

    林保署花蓮分署副分署長朱懿千昨受訪說，林保署在颱風前已於光復林道19K設置CCTV影像監測，集水區附近也有大觀、太安2處雨量站提供監測資料，颱風後最新估算，仍預估10月中旬後才會溢流，相關資料民眾可上網「國有林防災應變及堰塞湖監測系統」的馬太鞍堰塞湖監控面板查詢到影像及雨量觀測、河川水位觀測等資料。

    上游河段屬於林保署管轄範圍，林保署已針對減災工程進行可行性評估，因光復林道只通行至21K無法抵達堰塞湖，擬定減災方案包括開設溪床便道，以軍用直升機載運怪手至壩區後，實施壩頂降挖，或以炸開壩體加速溢流、壩頂虹吸抽水，但實際作業上相當困難，目前方案仍在評估中。

    水利署第九河川分署副分署長陳世峰說，下游的部分目前第九河川分署已規劃因應措施，包括加強馬太鞍溪河床濬深，近期內將發包緊急疏濬，在颱風期間堤防加高透過堆置沙包，颱風後也將加高堤防，針對開口堤防進行封堵。

    立委傅崐萁表示，楊柳颱風侵台，衛星監測花蓮堰塞湖評為橙色燈號，有潰壩風險，縣政府前天對堰塞湖下游村里預警性撤離697人，但如果以後每次颱風來都要撤，可說勞民傷財，為此在立院通過附帶決議，請行政院督導行政院公共工程委員會、農業部、經濟部及花蓮縣政府，研提減災、監測、疏散和工程方案，以保護下游地區，所需經費納入丹娜絲災後復原重建特別預算辦理。

