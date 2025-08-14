為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台北市YouBike將突破4億人騎乘！幸運兒及前後5名都有獎

    台北市交通局以每天平均20萬次租借估算，YouBike第4億人次將於本週誕生。（記者董冠怡攝）

    2025/08/14 13:14

    〔記者董冠怡／台北報導〕YouBike從2009年起在台北市陸續設站，根據微笑單車官網顯示，累計至今天中午騎乘次數已達3億9980萬次，台北市交通局以每天平均20萬次租借估算，本週將誕生第4億人次；運輸管理科長朱宸佐表示，第4億名騎士可獲價值2萬元的即享券，前後5名使用者可各獲1000元商品禮券，可至微笑單車官網、臉書粉專「YouBike大台北粉絲團」查詢得獎名單。

    「YouBike大台北粉絲團」另有抽獎活動，即起至8月31日晚間11點59分，參加「在台北騎YouBike，事事都如『億』」貼文活動，觀看慶祝GIF檔（活動貼文短片），截圖並上傳指定貼文留言處、標記（tag）友人即可，40名被抽中的幸運兒可領咖啡禮盒。

    交通局補充，全市現有1633個租賃站點、2萬3860輛YouBike（含2000輛電輔車），步行約150公尺至200公尺即可抵達。根據去年使用者調查，約有2成5會因騎乘YouBike減少汽機車駕駛，其中，2024年2月28日起前30分鐘免費，朱宸佐說，實施前日均12.6萬次使用，如今隨著車輛增加、政策鼓勵加持，增加至每天快20萬次，整體租借大幅提高5成3，越來越多民眾選擇作為日常代步工具，預計明年擴大至2000個站點、4500輛電輔車。

    熱門推播