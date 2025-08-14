台南鬼月限定 「最堅強ㄟ女魂」陳守娘導覽開放報名

台南孔廟祠堂節孝祠有陳守娘牌位。（圖由南市觀旅局提供）

2025/08/14 12:45

〔記者蔡文居／台南報導〕今年農曆鬼月將屆，台南市觀旅局推出十分搶手的「最堅強ㄟ節烈女魂─陳守娘」散步導覽，由3位專業導覽員帶領遊客穿梭府城古街巷弄，聆聽清末府城三大奇案之一「陳守娘顯靈傳說」，感受府城獨特的歷史氛圍與民間傳說魅力，預定辦理5梯次，共150位名額，今天起開放線上免費報名。

南市觀旅局表示，清末府城三大奇案之一「陳守娘顯靈傳說」，以陳守娘大戰廣澤尊王，背後卻有淒美動人的故事，該局推出「最堅強ㄟ節烈女魂─陳守娘」散步導覽，希望透過文化歷史脈絡、多元豐富的角度更進一步認識台南。

觀旅局長林國華表示，最堅強ㄟ節烈女魂─陳守娘散步導覽深獲民眾好評，於每年農曆7月限定推出。前15分鐘先開場介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事，再由雙人專業導覽員帶領遊客從辜婦媽廟出發，走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿，及相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共有7個導覽景點，讓遊客體驗陳守娘故事場景及民間傳說的軼聞故事。

觀旅局表示，今年導覽活動自8月23日至9月20日每週六下午3時45分至6時辦理，共5梯次，自即日起免費線上報名。

導覽人員將於辜婦媽廟介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事。（圖由南市觀旅局提供）

