新竹玩啤派對8/16登場 接駁車、交管措施先掌握

新竹市府舉辦新竹玩啤派對活動8/16及17日舉行，相關接駁車、交管措施可先掌握。（記者洪美秀攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/08/14 12:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市啤酒節「新竹玩啤派對」16日及17日在新竹漁港舉行，活動匯聚17家國內外知名啤酒品牌及多家在地特色廠商參與，且邀請陳昇及郭靜等歌手與市民同歡，市府交通處今天也提供接駁車和交通管制資訊，提醒市民搭接駁車前往，落實喝酒不開車、開車不喝酒準則，一起開心迎接夏日飲酒派對。

產發處表示，此次玩啤派對活動提供新竹火車站到新竹漁港的接駁車服務，新竹火車站首班車14時發車、末班車20時發車，新竹漁港首班車15時發車、末班車21時發車，每30分鐘一班車，請民眾留意首、末班車發車時間。此外，現場也貼心設有計程車叫車服務，方便民眾安心返家，打造安全又歡樂的盛夏派對。

另交通處表示，活動期間將封閉新港路（新港三路至新港四路），實施分段交通管制，管制時間分別為8月16日12時至21時、8月17日12時至22時。請民眾改道行駛新港二路與新港三路，並依現場交管人員指揮通行。開車前往的民眾，可利用周邊汽車停車場停車，包括漁港第一停車場、漁港第二停車場、第三停車場等，步行距離皆在5分鐘至10分鐘以內，而騎機車前往的民眾，則可停放於新港一路、新港三路路邊停車格。因活動期間人潮眾多，會依現場狀況進行彈性交管調整，請民眾配合現場交管人員指揮，保障行車與行人安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

