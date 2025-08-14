新北兒少安置機構5家丙等？新北社會局急澄清

新北市審計處最新審計報告揭露，新北部分機構品質引慮，社會局仍持續委託辦理安置，社會局今趕緊澄清。示意圖。（記者黃子暘攝）

2025/08/14 12:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市審計處最新審計報告揭露，新北兒少安置機構品質引慮，有5家評鑑列丙等，社會局仍持續委託辦理安置；新北市社會局副局長許秀能澄清表示，新北市的安少安置機構多為甲等、甚至有優等，但因轄內安置機構床位不足，因此會安置於外縣市的乙等以上機構，有機構後來被評丙等，社會局已設法陸續將兒少轉入合格機構。

審計處指出，依相關法令，兒少安置順序為家庭式安置優於機構式安置；新北社會局提供機構式安置服務，然而2023年1月間與61家機構簽訂兒少安置服務契約，依照衛生福利部社會及家庭署2022年度兒少機構評鑑，其中5家為丙等，至去年11月6日止，社會局仍委託相關機構安置12人，「服務品質不無疑慮」。

許秀能指出，新北市兒少安置機構在社會局輔導下，均達到乙等以上標準，像是位於中和的大同育幼院優等、樹林芥菜種會愛心育幼院甲等、深坑天主教約納家園甲等，永和榮光育幼院乙等，均符合標準，無奈特殊兒少需要緊急安置時，轄區內兒少安置機構均無空餘床位，所以依規定將其安置於外縣市機構，前提均為符合評鑑乙等以上機構。

許秀能說明，被審計處指為丙等的安置機構，是衛福部於2022年評鑑，因人力和環境等條件改變，而改列丙等，社會局已陸續將安置其中的兒少轉出到符合規定的機構，且只要新北市本身機構有床位，就會優先轉回新北市，給特殊兒少最好的關照。

