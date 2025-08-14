為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北宗教團體響應慈善捐款4億多 市府表揚125名得獎單位、個人

    新北市府今（14）日舉辦「績優宗教團體表揚大會」，由市長侯友宜頒獎表揚125名得獎單位或個人。（記者黃子暘攝）

    2025/08/14 13:06

    〔記者黃子暘／新北報導〕宗教信仰是民眾心靈寄託，也有不少宗教團體致力向善，新北市府今（14）日舉辦「績優宗教團體表揚大會」，由市長侯友宜頒獎表揚125名得獎單位或個人。侯友宜說，宗教團體今年捐款達到4億多元，無論是社會教化、永續環境、弱勢照顧等等，都有強大助益，甚至也有如蘆洲湧蓮寺捐助建設蘆洲第二國民運動中心服務民眾，感謝宗教團體的協助。

    民政局長林耀長說，今年有67家宗教團體榮獲「公益慈善」類獎項，捐助總金額達4億6999多萬元；其中湧蓮寺捐贈2億2829萬元，另外，樹林鎮南宮、南山福德宮、瑞芳青雲殿、板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林口竹林山觀音寺及財團法人新北市三峽長福巖清水祖師公捐款皆高達1000多萬元。

    民政局指出，「社會教化」類獎項，共有101家宗教團體獲獎，善舉包括提供共餐、社區照顧關懷據點、夏冬令營或藝文表演課程等，也有宗教團體響應環保，如五股九天玄女宮全面實施一爐一香，更將宮廟內燈具改為LED設備、環保金爐，一起愛護地球。個人奉獻獎項部分，民政局指出，則是表彰在宗教界服務20年以上的人士，個人奉獻獎共有103人獲獎。

    民政局補充，績優宗教團體經各界推薦，並經公所及市府審核，市府也盼藉由這次活動，持續吸引更多人一同參與慈善公益活動。

