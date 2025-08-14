非醫不念！個申上陽明交大電機仍成「分科戰士」他如願上榜醫學系

李洺錡（右二）曾於今年國科會舉辦的「科學列車」擔任枋寮站的關主。（潮州高中提供）

2025/08/14 12:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕114學年度分發入學昨天放榜，但屏東因為昨天停班課，今天全面公布，國立潮州高級中學及縣立東港高中都傳出捷報，不僅分別有41位、62位「分科戰士」同學金榜題名，其中潮中李洺錡在個人申請階段已錄取國立陽明交通大學電機工程學系，原已相當耀眼，但他竟是毅然決然放棄投入分科測驗並錄取高雄醫學大學醫學系，將開啟醫學生的生涯。

潮州高中表示，今年41位參與分科測驗有17位錄取國立大學，雖然大多同學都已有大學唸，但學子們在自己的學業上專注研讀的傑出表現與不懈努力令人感動；校長林逸文表示，升學途徑雖各有壓力與限制，但分科測驗的同學們展現了「沉著以待」與「堅持到底的勇氣」，成功邁入大學生活的嶄新篇章。

請繼續往下閱讀...

由於這屆學生於111學年度入學時是疫情高峰期，面對不確定與挑戰，「分科戰士們」在沉重壓力下埋首苦讀，其中，最令人關注的無非就是棄國立頂大電機而投入分科測驗，並考上私立醫科（自費生）的李洺錡，他對師長說，面對這個選擇是全力以赴，將持續在醫學領域深耕，並結合自己對電機與生化的興趣，探索跨領域的無限可能。

屏東縣立的東港高中也有好成績，分科測驗錄取國立大學的有34位學生、私立大學有28位學生，其中林羿桀雖在繁星醫學系二階段後落榜，但他不氣餒，全力以赴力拼分科及警校、軍校的獨招，除分發入高雄大學電機系，也錄取警大資工系及備取國防醫學院的藥學系（公費），而文組則有林柔宇錄取成大政治系。

東港高中校方指出，今年語文實驗班跟數理實驗班考分科的學生共有13人參與分科測驗，其中有10人錄取國立大學，包括錄取國立中興大學土木工程學系的林琮恩，其他班級49人則有24人考上國立大學，比例近49%，而今年特別的是在警校獨招上，包括林羿桀共有6人考上警大，警專的部分則有11人。

東港高中。（記者陳彥廷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法