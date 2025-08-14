為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》糟糕！台東池上金城武樹被吹裂了

    台東池上金城武樹經颱風斷枝又修剪，消瘦一大圈。（民眾提供）

    台東池上金城武樹經颱風斷枝又修剪，消瘦一大圈。（民眾提供）

    2025/08/14 12:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣池上鄉「金城武樹」長年都是遊客熱門打卡點，這次因應楊柳颱風來襲，提前加固綁緊樹身，仍難全身而退，樹枝多處開裂，今早池上鄉公所趕緊鋸除搖搖欲墜的枝幹，避免危及旅客安全，經歷這場浩劫加上修剪，金城武樹「消瘦」不少。

    池上公所建設課人員與工人到處查看金城武樹，初步發現其根部並未受損，認為僅有枝幹斷開，雖鋸下樹枝不少，但能保有樹木本體就不擔心它沒有再度茂密、亭亭如蓋的一天，接下來會請樹醫生為其做進一步體檢。

    2014年麥德姆颱風後，金城武樹被吹倒，此後池上公所才意識到這棵觀光搖錢樹有傾倒的可能，每逢颱風就為其綁上鋼索，此後，如海葵颱風等，大多僅是傷及枝幹，根部即使受損，但也都能安然撐過每次颱風危機。

    附近居民表示，這次颱風和尼伯特風災很像，當時包括自己農田，許多農田就像泳池一樣，金城武樹立在一片水田中「遠看還真像小島」，所幸今天大晴天、水退後也沒損及秧苗，否則農損可能更嚴重。

    台東池上金城武樹經颱風斷枝，鄉公所今天早上趕緊派員修剪，整棵樹消瘦一大圈。（民眾提供）

    台東池上金城武樹經颱風斷枝，鄉公所今天早上趕緊派員修剪，整棵樹消瘦一大圈。（民眾提供）

    金城武樹斷裂樹枝飛到隔壁田中。（民眾提供）

    金城武樹斷裂樹枝飛到隔壁田中。（民眾提供）

    台東池上金城武樹經颱風斷枝，鄉公所今天早上趕緊派員修剪，減少遊客發生危險的機會。（民眾提供）

    台東池上金城武樹經颱風斷枝，鄉公所今天早上趕緊派員修剪，減少遊客發生危險的機會。（民眾提供）

    圖 圖
    圖 圖
