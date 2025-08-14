募款倒數！丹娜絲風災募款衝破4.2億 距目標只差1億元

丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會緊急啟動「114年丹娜絲風災募款專案」。（資料照）

2025/08/14 12:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會緊急啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，透過匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等多元管道號召全民伸援手。基金會今（14日）公布最新統計，自7月21日開跑至8月13日，已湧入2萬6317筆捐款，累計金額達4億2224萬1488元，距離目標5億元已達84%。

賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲2萬6317筆捐款、累計金額達4億2224萬1488元，以自動化設備、臨櫃匯款2782筆，共計3億9716萬9563元最高，其次是LINE Pay的1萬5895筆、1513萬8500元，以及四大超商（每週一更新）的7640筆、993萬3425元。其中，百萬以上捐款共計72筆，捐款逾3.2億元。

基金會指出，目前已核撥1億125萬元給受災縣市政府進行緊急救災，並派員參與行政院成立的「雲嘉南災後復原前進指揮所」會議，提出確實有效的救助方案。後續將配合行政院擬定的「丹娜絲颱風災後復原重建特別條例」通過情況，規劃第2波補助措施，讓善款專款專用，並與公務預算區隔。

專案勸募期間自今年7月21日起至8月20日止，為期1個月，預定募款目標為5億元，募款進入最後倒數1週，基金會也提醒，透過LINE Pay及四大超商募集的款項，將於勸募期滿後匯入專用帳戶，若因金融機關作業而需提前關閉，將依基金會對外公告為準。

