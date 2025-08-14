為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    技術型高中不輸普通高中！竹商、竹工逾8成錄取國立科大

    新竹高商今年有逾8成學生錄取國立科大，表現不輸普通明星高中。圖為新竹高商新校長廖俊仁（前排中）與教學團隊。（記者洪美秀翻攝）

    新竹高商今年有逾8成學生錄取國立科大，表現不輸普通明星高中。圖為新竹高商新校長廖俊仁（前排中）與教學團隊。（記者洪美秀翻攝）

    2025/08/14 12:52

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市竹科實驗中學、新竹高中、新竹女中等明星普通高中今年升大學成績優異，在地新竹高商、新竹高工等國立技術型高中升大學成績也同樣優異。其中新竹高商綜合高中部57%錄取國立大學，技術型高中部更高達8成錄取國立科大。新竹高工更是近9成學生錄取國立科大，升學成績同樣斐然。

    新竹高商表示，今年綜高部分畢業生138人，其中20名學生錄取國內頂尖大學，包括台大6人、清大5人、陽明交大2人、成大4人、政大3人，展現學生多元、跨域學習與自主能力。而技高部今年238名畢業生也展現商科優勢，錄取國立科大已突破80%，包括台科大28人、北科大21人、北商大16人、雲科大23人及高科大36人。

    新竹高工以工科為主，今年應屆畢業生錄取國立科大達89.14%，幾乎已達9成佳績，其中台灣科技大學及台北科技大學就佔51.27%，可說是升台科大與北科大的直達車，另綜高改成資訊科的首屆資訊科錄取國立科大高達94.29%，且幾乎6成以上進台科大與北科大，並有學生翁勝荃錄取陽明交大機械工程學系，展現技高學生的超強實力。

    新竹高商新任校長廖俊仁也提到，學校參加剛落幕的「2025第五屆金質歷程獎─全國高中職學習歷程徵選」大放異彩，獲最高榮譽的金質學校獎及教師金質指導獎，學生也獲學習成果類別特優，展現學生的多元學習成果。

    新竹高工今年近9成學生錄取國立科大，升學成績斐然。（新竹高工提供）

    新竹高工今年近9成學生錄取國立科大，升學成績斐然。（新竹高工提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播