欣隆天然氣換表遭投訴 基市議員張顥瀚：說清楚免生爭議

瓦斯表更換作業，有時候因為說話內容不清楚，造成民眾誤解與不悅。（民眾提供）

2025/08/14 12:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市無黨籍議員張顥瀚今天（14日）表示，他接到好幾位安瀾橋附近居民跟他投訴，指近日接到自稱是欣隆天然氣公司員工來更換老舊的瓦斯表更換作業，有的用戶擔心是詐騙，有的用戶不爽表示，「現場說換錶不收錢，下個月帳單卻出現額外費用」；欣隆天然氣公司指出，公司已於第一時間，主動聯繫當地里長與用戶，釐清狀況並充分說明，化解疑慮。

張顥瀚指出，欣隆天然氣公司到府的服務人員現場說換瓦斯表免費，結果下期帳單看到要繳費，其實是周邊配件老舊更換的材料費，他建議，不要再以話術造成民眾困擾，欣隆公司應加強教育訓練，更換前說清楚講明白，免得增加彼此困擾。

欣隆透過新聞稿指出，本次事件主要是現場服務人員，未能在第一時間充分說明更換瓦斯表原因與相關流程，導致部分用戶產生誤會，公司已再次要求一線服務人員，在每一次服務前，必須主動向用戶說明更換原因與消費者權益，避免任何誤會。同時，為確保用戶服務權益與資訊透明，公司立即啟動教育訓練與現場稽核，要求每一位服務人員都能提供清楚、專業且一致的說明。

欣隆強調，若用戶有任何疑問或建議，撥打客服專線（02） 24201111，隨時接聽用戶意見與協助處理。

