UPS貨機降落桃機「引擎擦地噴火」 運安會與美合作調查

航迷紀錄下貨機降落時發動機觸地冒出火光全程。（鄭家政提供）

2025/08/14 11:53

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場昨天受楊柳颱風影響風勢強勁，1架UPS貨機昨晚降落桃機時，疑似受風切影響，發動機（引擎）擦到跑道噴出火花。國家運輸安全調查委員會表示，今天上午召開審查會，運案會正式立案調查，也會與美國運輸安全委員會授權代表接洽合作。

美國UPS貨機5X61航班晚間8點多降落桃機北跑道時，右側4號發動機摩擦跑道迸出火光，北跑道一度關閉檢查，我國運安會也介入調查。

運安會執行長林沛達表示，運安會昨晚接獲通報之後，派3名調查人員到事故現場，進行現場量測、取得紀錄器、進行人員訪談，今天上午也召開事故認定審查會，飛機引擎接觸跑道屬於國際民航組織（ICAO）第十三號附約（Annex 13）的失事與重大意外，決議由運安會立案調查。

此外，林沛達說明，事故調查是屬地主義，此案發生在我國境內就由我國調查，同時也會請美國運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）派授權代表接洽，並互相合作。

林沛達指出，待調查資料蒐集完畢後，該架貨機就能依照維修狀況，由公司決定是否返回。

