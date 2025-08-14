搶鮮款待好兄弟！漁業署偕各漁會推罐頭餅乾組 500元有找還含運

漁業署攜手各區漁會推平安罐頭組，499元還含運。（圖由漁業署提供）

2025/08/14 12:04

〔記者楊媛婷／台北報導〕下週六起就要進入農曆7月，款待好兄弟不能少的就是美味的零嘴與罐頭，漁業署和各漁會合作在網路平台各推出399元一組的中元祈福餅乾、499元一組的平安罐頭，內含各漁會特色產品，罐頭組還加碼送蘇澳黑鮪魚罐頭，將海港鮮味直送到家。

近年各區漁會推出許多特色產品，如使用鬼頭刀、午仔魚、鱸魚等為原料製作的魚酥、餅乾，還有各種加工品魚酥、罐頭，好吃又有在地特色，經常躍上網紅開箱影片，現在不用跑遍全台漁會超市就可輕鬆入手，漁業署表示，即起因應中元節需求，在「買魚去」網購平台精選各地漁會特色產品，推出中元祈福餅乾組與平安罐頭組。

漁業署表示，中元祈福餅乾組內含彌陀區漁會思慕魚薯薯、新港區漁會鬼頭刀魚酥、興達港區漁會午仔魚餅乾、南市區漁會鱻味餅、蘇澳區漁會鬥士蝦乖乖、梓官區漁會鱸薯叔，6包一組只要399元還含運費。

中元罐頭組則有各地漁會特色罐頭，漁業署表示，罐頭組含蘇澳區漁會茄汁鯖魚腹肉、新港區漁會鬼頭刀魚鬆、南縣區漁會虱目魚罐頭、澎湖區漁會小管醬，更加碼贈送蘇澳區漁會黑鮪魚罐頭，5罐免運1組只要499元。

漁業署表示，相關組合的包裝箱側邊設計都有加入可以插旗的小孔，還附贈一面祈福祭拜旗幟，讓民眾農曆7月祭祀時更方便。

漁業署和各漁會推的餅乾組，399元含運共有6包餅乾。（圖由漁業署提供）

