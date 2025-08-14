為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    搶鮮款待好兄弟！漁業署偕各漁會推罐頭餅乾組 500元有找還含運

    漁業署攜手各區漁會推平安罐頭組，499元還含運。（圖由漁業署提供）

    漁業署攜手各區漁會推平安罐頭組，499元還含運。（圖由漁業署提供）

    2025/08/14 12:04

    〔記者楊媛婷／台北報導〕下週六起就要進入農曆7月，款待好兄弟不能少的就是美味的零嘴與罐頭，漁業署和各漁會合作在網路平台各推出399元一組的中元祈福餅乾、499元一組的平安罐頭，內含各漁會特色產品，罐頭組還加碼送蘇澳黑鮪魚罐頭，將海港鮮味直送到家。

    近年各區漁會推出許多特色產品，如使用鬼頭刀、午仔魚、鱸魚等為原料製作的魚酥、餅乾，還有各種加工品魚酥、罐頭，好吃又有在地特色，經常躍上網紅開箱影片，現在不用跑遍全台漁會超市就可輕鬆入手，漁業署表示，即起因應中元節需求，在「買魚去」網購平台精選各地漁會特色產品，推出中元祈福餅乾組與平安罐頭組。

    漁業署表示，中元祈福餅乾組內含彌陀區漁會思慕魚薯薯、新港區漁會鬼頭刀魚酥、興達港區漁會午仔魚餅乾、南市區漁會鱻味餅、蘇澳區漁會鬥士蝦乖乖、梓官區漁會鱸薯叔，6包一組只要399元還含運費。

    中元罐頭組則有各地漁會特色罐頭，漁業署表示，罐頭組含蘇澳區漁會茄汁鯖魚腹肉、新港區漁會鬼頭刀魚鬆、南縣區漁會虱目魚罐頭、澎湖區漁會小管醬，更加碼贈送蘇澳區漁會黑鮪魚罐頭，5罐免運1組只要499元。

    漁業署表示，相關組合的包裝箱側邊設計都有加入可以插旗的小孔，還附贈一面祈福祭拜旗幟，讓民眾農曆7月祭祀時更方便。

    漁業署和各漁會推的餅乾組，399元含運共有6包餅乾。（圖由漁業署提供）

    漁業署和各漁會推的餅乾組，399元含運共有6包餅乾。（圖由漁業署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播