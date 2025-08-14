為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台61線白沙屯至後龍段8/18起施工封閉一個月

    改道路線示意圖。（圖由公路局提供）

    改道路線示意圖。（圖由公路局提供）

    2025/08/14 12:11

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路局進行「台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程」，因作業所需，將自8月18日上午8點起至9月18日下午5點止，封閉台61線北上「白沙屯至後龍交流道」及南下「後龍至赤土崎交流道」的主線車道，請用路人配合改道行駛。

    公路局北區公路新建工程分局表示，此次封閉主線是為進行西湖溪橋第3階段交維改道前的路面AC刨鋪、門架標誌桿設置及相關交維布設等作業。北上路段，封閉台61線111K白沙屯交流道以北主線及匯入匝道，105K後龍交流道以北路段正常通行。南下路段則封閉台61線105K後龍交流道以南主線及匯入匝道，109K赤土崎交流道以南路段正常通行。

    北區公路新建工程分局表示，施工封閉期間，北上車輛請提前於台61線111k白沙屯交流道匯出改行駛台1線替代道路；南下車輛請提前於台61線105K後龍交流道匯出改行駛台6線銜接台1線替代道路。

    北上改道路線：台61線北上車輛由「111K白沙屯交流道」下匝道後右轉經台1線往北行駛，於台1線113K處（十班坑路口）左轉台6線往西行駛，至台61線由「105K後龍交流道」匯入台61線主線車道繼續北上。

    南下改道路線：台61線南下車輛由「105K後龍交流道」下匝道後銜接台6線（0K）向東行駛2.3km於台6線與台1線路口（十班坑路口）右轉台1線往南行駛並於123.6K左轉台61線白沙屯交流道繼續南下。

