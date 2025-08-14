南一中6人上台大醫 74人搶攻電機資工

大學分發入學放榜，台南一中表現亮眼。（台南一中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學分發入學放榜，台南一中統計今年繁星、申請、分發等管道，共有6人錄取台大醫，約48%錄取台成清交政與中醫牙，近8成錄取國立大學與中醫牙。校方分析，得益於緊密師生互動、專業輔導與家長會活力補給站支持，學生建立穩定學習規律，加上校友總會「10年卓越計畫」協助，形成多方串聯的育才系統。

今年南一中錄取台大電機11人，優於去年的9人；台大資工5人、法律4人，中醫牙38人。選擇電機與資工系合計達74人，比例逾11%，反映AI等新興產業對志願選擇的影響。校長廖財固指出，10年卓越計畫全面提升教師動能，師生同步進步，師長榮獲杏壇芬芳獎、師鐸獎等多項肯定，學生亦在數理奧林匹亞、科展、文學獎及體育、美術、音樂比賽等五育皆有佳績，營造積極進取的全人教育氛圍。

學測前，高三生踴躍參加晚間留校自習的「活力補給站」，與同儕共讀、即時向師長請益，成績穩定成長。排球隊長鄭瀚便因這段衝刺期順利錄取台大電機。部分學生續拚分科測驗，畢業後仍留校複習，考前各科老師與導師進駐考場，家長會加油打氣，考後由輔導室辦志願選填講座，從考前到考後形成一條龍輔導，成績持續亮眼。

此外，聖功女中114學年度登記分發錄取再創佳績，逾三分之一學生進入台大、清大、成大、政大等頂尖學府，醫藥相關領域表現突出，共27人錄取醫學科學、生物科技、藥學、護理等科系，醫藥人才培育成果穩健。

