楊柳警報解除中央災變中心降二級 風災釀1失蹤143傷

中央災害應變中心於上午9時召開第8次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳（中）主持。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/14 12:03

〔記者鄭景議／台北報導〕楊柳颱風警報今（14）日上午8時30分正式解除，風雨已大幅趨緩，但災後清理與復原工作正進入關鍵期。中央災害應變中心於上午9時召開第8次工作會報，由指揮官、內政部長劉世芳主持，劉世芳要求各單位應持續掌握災情，並全力協助地方完成復原，根據統計，颱風造成1人失蹤、143人受傷，一般災情累計1052件。

隨著警報解除，中央災害應變中心降為二級開設，由災防辦、交通部、氣象署、經濟部、國防部、農業部、衛福部、環境部、數發部、通傳會及警政署、國土署、消防署等單位持續進駐，其餘單位歸建並依權責進行後續善後工作。

根據統計，颱風造成1人失蹤、143人受傷，一般災情累計1052件（較上次增加311件），其中已處理787件，仍有265件處理中；積淹水災情累計64件，目前均已退水。失蹤者為13日嘉義縣布袋鎮好美里堤防2人釣魚，其中1名28歲林姓男子遭海浪捲走失聯

在民生設施部分，電力系統受損最為嚴重，曾影響311879戶用電，仍有21989戶尚待修復，復電比率92.95%，分布於臺東縣、臺南市、嘉義縣、臺中市、南投縣、雲林縣、花蓮縣、高雄市、新北市、新竹縣與宜蘭縣等10縣市，預計今晚23時前可全數修復。另約1千戶市話不通，以及部分119基地台待修復，水電維生組已持續搶修，並提醒搶修人員注意安全。

颱風期間，全台8縣市累計疏散撤離8047人，6縣市開設76處安置所收容1169人。劉世芳強調，民眾返家前必須確認堰塞湖、土石流、道路坍方等風險排除，確保安全無虞。南部高溫炎熱，積水地區恐孳生病媒蚊，醫衛環保組與國防部支援調度組須加強防疫與環境清潔。

劉世芳要求各功能分組督促地方政府落實EMIC災情更新與結案，CBS災防訊息須中英文同步發送，並整合電力與基地台災情資訊，避免供電恢復但通訊仍中斷的情況。農林漁牧組則需關注菜價波動，適時釋出冷藏、冷凍蔬菜平抑物價。

劉世芳也感謝中央與地方在丹娜絲、薇帕、728豪雨及此次楊柳颱風期間同心協力、迅速應變，守護人民安全，並呼籲各界持續投入災後復原，讓生活早日回歸正常。

