培訓課程獲APEC認證 15國青年齊聚北科大交流

北科大辦理「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，60位亞太青年代表進行APEC模擬會議。（北科大提供）

2025/08/14 12:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕強化台灣青年參與國際會議促進交流！北科大APEC教育創新發展中心日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個APEC經濟體共60位青年代表參與，除了了解APEC優先議題、介紹國際場合溝通互動技巧，也透過「APEC模擬會議」活動更清楚實務運作。

由教育部指導的「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」已邁入第七屆，計畫首度通過APEC會員審查、同時邀請到APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）計畫主任蒞臨交流，共同推動區域合作與繁榮。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟指出，亞太地區正快速邁向數位轉型與永續發展，教育部積極推動國際教育，希望透過本活動，協助青年累積參與區域合作與國際事務的實務經驗，強化台灣青年在多邊場域的表現能量。

北科大副校長楊重光表示，北科大自2014年起積極參與APEC事務，推動區域交流與培育數位時代人才。今年活動首度獲得APEC官方正式支持，顯示國際社群對我國推動青年國際參與的高度肯定，也展現學校持續深化與APEC連結的具體成果。

課程內容包括，說明APEC及HRDWG的組織架構與功能，並強調我國參與HRDWG的重要意義與貢獻；介紹APEC優先議題，協助學員掌握亞太區域政策方向；分享多邊會議中的有效溝通技巧，解析APEC等國際場合的溝通文化與互動特性；認識APEC會議架構與議事規則，並舉行模擬選舉；最後還由學員扮演APEC會議中的角色，並以各經濟體代表發表提案，尋求認可及連署，藉此讓學員實戰體驗國際會議的實務運作。

